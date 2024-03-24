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Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок на двох пунктах пропуску, — ДПСУ

Рух вантажівок заблокований в пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська".

Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок на двох пунктах пропуску, — ДПСУ
Польські фермери заблокували рух транспорту під час протесту біля польсько-німецького кордону в Свєцко, західна Польща, 17 берез
Фото: EPA/UPG

Рух вантажних транспортних засобів у бік Польщі в пунктах пропуску “Ягодин” і “Рава-Руська” повністю заблокований польськими протестувальниками.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише "Суспільне".

На двох пунктах пропуску — “Ягодин” та “Рава-Руська” — польські фермери повністю заблокували рух вантажних транспортних засобів, які слідують в сторону Польщі.

"Тут за останній період маємо нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Звісно, що певну кількість вантажних транспортних засобів вони пропускають в бік України, але це далеко від ідеалу, від тих можливостей кожного з цих напрямків", — сказав Демченко.

Також за інформацією речника ДПСУ, через пункт пропуску "Ягодин" за минулу добу проїхали близько 60 вантажівок.

  • З 9 лютого 2024 на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
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