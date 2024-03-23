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Байден підписав бюджет США на 1,2 трлн доларів

Водночас він закликав Конгрес США ухвалити законопроєкт, який передбачає допомогу Україні.

Байден підписав бюджет США на 1,2 трлн доларів
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден підписав закон щодо фінансування уряду на 1,2 трлн доларів, повідомляє Білий дім. 

“Законопроєкт про двопартійне фінансування, який я щойно підписав, запобігає шатдауну, інвестує в американський народ і зміцнює нашу економіку та національну безпеку. Ця угода є компромісом, тобто жодна сторона не отримала всього, чого хотіла”, – заявив Байден. 

Водночас, як зазначив президент, закон відкидає екстремальні скорочення, запропоновані республіканцями Палати представників, і розширює доступ до догляду за дітьми, інвестує в дослідження раку, фінансує психіатричне здоров’я та лікування наркозалежних, просуває американське лідерство за кордоном і надає ресурси для захисту кордону, за включення якого, як зазначає Байден, його адміністрація успішно боролася. Це гарна новина для американського народу, зауважив президент.

“Але я хочу чітку заявити: робота Конгресу не завершена. Палата має прийняти двопартійний додатковий документ про національну безпеку для просування інтересів нашої національної безпеки (передбачає допомогу Україні, – ред.)”, – заявив Байден. 

Він також зазначив, що Конгрес має прийняти двопартійну угоду про безпеку кордону. 

Нагадаємо, раніше Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів. Це сталося за кілька годин після того, як формально гроші на функціонування уряду закінчилися. 

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