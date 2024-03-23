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Підозрювані у теракті у Підмосков’ї хотіли перетнути кордон з Білоруссю, − посол РБ у Росії

"Основним завданням минулої ночі було не дати піти терористам піти через наш спільний кордон. Таке завдання виконано". 

Підозрювані у теракті у Підмосков’ї хотіли перетнути кордон з Білоруссю, − посол РБ у Росії
Фото: Держприкордонкомітет Білорусі

Білоруські спецслужби допомагали росіянам виконати завдання не дати підозрюваним у теракті у Підмосков’ї перетнути кордон країн. 

Про це заявив посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой, пише belta.by.

“Активна взаємодія відучора здійснюється по лінії спеціальних служб. Керівник Комітету державної безпеки перебуває на прямому зв'язку зі своїм колегою. І фактично основним завданням минулої ночі було не дати піти терористам піти через наш спільний кордон. Таке завдання виконано. Було введено максимальні заходи безпеки”, − сказав Крутий.

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