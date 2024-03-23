Підозрювані у теракті у Підмосков’ї хотіли перетнути кордон з Білоруссю, − посол РБ у Росії

Білоруські спецслужби допомагали росіянам виконати завдання не дати підозрюваним у теракті у Підмосков’ї перетнути кордон країн.
Про це заявив посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой, пише belta.by.
“Активна взаємодія відучора здійснюється по лінії спеціальних служб. Керівник Комітету державної безпеки перебуває на прямому зв'язку зі своїм колегою. І фактично основним завданням минулої ночі було не дати піти терористам піти через наш спільний кордон. Таке завдання виконано. Було введено максимальні заходи безпеки”, − сказав Крутий.
- За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, заява Путіна про те, що українська сторона "готувала вікно" для того, щоб підозрювані у теракті у Підмосков'ї могли перетнути державний кордон, “не витримує жодної критики”.
- Кількість жертв стрілянини у Підмосков'ї зросла до 133. Госпіталізовано більше 100 постраждалих, 60 із них − у важкомустані.
- BBC написало з посиланням на джерела, що заява "Ісласької держави" про взяття на себе відповідальності за теракт відповідає дійсності. У розвідці стверджують, що про намір ІДІЛ атакувати Росію було відомо ще з листопада минулого року.
- МЗС України відкинуло звинувачення російських чиновників у причетності нашої країни до стрілянини в Підмосков'ї.
- Ще 9 березня в посольстві США в Росії попереджали про неминучий напад екстремістів на Москву і закликали своїх громадян виїхати з російської території.