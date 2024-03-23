Росія не зможе захистити всі НПЗ від українських дронів, — британська розвідка

Системи ППО "Панцир" не врятують російські заводи від атак.

Пожежа на НПЗ Лукойл у Нижегородській області внаслідок атаки дрона, 12 березня 2024 р.

Нещодавні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах Росії вивели з ладу одні із найбільших НПЗ. Масовані атаки вплинули на російську економіку, однак сама Росія, імовірно, не зможе захиститись від подальших атак.

Про це пише міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Як зазначають у відомстві, недавні атаки на нафтопереробні заводи, ймовірно, призвели до виходу з ладу щонайменше 10 % потужностей російських НПЗ.

Залежно від ступеня пошкодження капітальний ремонт обладнання може зайняти значний час і кошти, а західні санкції призведуть до збільшення часу та вартості заміни обладнання.

"За словами чиновника Міненерговугілля РФ, для захисту НПЗ планується розгорнути системи ППО "Панцир". Однак, враховуючи розмір і масштаб російської енергетичної промисловості, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти", — зазначають аналітики.