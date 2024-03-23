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Росія не зможе захистити всі НПЗ від українських дронів, — британська розвідка

Системи ППО "Панцир" не врятують російські заводи від атак.

Росія не зможе захистити всі НПЗ від українських дронів, — британська розвідка
Пожежа на НПЗ Лукойл у Нижегородській області внаслідок атаки дрона, 12 березня 2024 р.
Фото: ОГПУ/Telegram

Нещодавні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах Росії вивели з ладу одні із найбільших НПЗ. Масовані атаки вплинули на російську економіку, однак сама Росія, імовірно, не зможе захиститись від подальших атак.

Про це пише міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

Як зазначають у відомстві, недавні атаки на нафтопереробні заводи, ймовірно, призвели до виходу з ладу щонайменше 10 % потужностей російських НПЗ. 

Залежно від ступеня пошкодження капітальний ремонт обладнання може зайняти значний час і кошти, а західні санкції призведуть до збільшення часу та вартості заміни обладнання.

"За словами чиновника Міненерговугілля РФ, для захисту НПЗ планується розгорнути системи ППО "Панцир". Однак, враховуючи розмір і масштаб російської енергетичної промисловості, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти", — зазначають аналітики.

  • Україна останнім часом регулярно завдає ударів по нафтопереробним заводам в РФ. Так, найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Нафтопереробний завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти.
  • За даними ГУР, з 2022 року відбулося як мінімум 12 атак на великі російські нафтопереробні заводи і як мінімум 9 цього року, а також кілька терміналів, складів і сховищ.
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