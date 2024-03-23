Американські винищувачі завдали ударів по хуситах у Ємені

Ціллю операції, про яку поки офіційно не повідомляли, були три підземних сховища.

Винищувачі армії Сполучених Штатів атакували підземні сховища хуситів у Ємені. Про це повідомляє видання The Times of Israel з посиланням на анонімного американського чиновника.

Стверджується, що літаки були задіяні з авіаносця "Двайт Ейзенхауер", який нині перебуває у Червоному морі. Ціллю були три підземних об'єкти хуситів. У Ємені місцеві жителі писали про вибухи та публікували відео диму, який здіймається над столицею Саною.

Пов'язаний з хуситами телеканал "Аль-Мазіра" підтвердив удари. Офіційної інформації від Білого дому поки не надходило.