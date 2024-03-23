Масована ракетна атака: ворог використав стратегічну авіацію, "Кинджали" та балістику (оновлено)
Масована ракетна атака: ворог використав стратегічну авіацію, "Кинджали" та балістику (оновлено)
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
Віра Агеєва: «Якби з 1991 року була культурна політика на Донбасі, все могло би бути інакше»
Віра Агеєва: «Якби з 1991 року була культурна політика на Донбасі, все могло би бути інакше»
Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС
Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
Росія завдала 12 ударів по Запоріжжю. ЗАЕС на межі блекауту (оновлено)
Росія завдала 12 ударів по Запоріжжю. ЗАЕС на межі блекауту (оновлено)
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
США попросили Україну припинити удари по російських НПЗ, аби не спровокувати зростання цін на нафту, - Financial Times
США попросили Україну припинити удари по російських НПЗ, аби не спровокувати зростання цін на нафту, - Financial Times
Росіяни вчергове завдали удару по Хмельниччині. Є жертви (оновлено)
Росіяни вчергове завдали удару по Хмельниччині. Є жертви (оновлено)
ГоловнаСвіт

Американські винищувачі завдали ударів по хуситах у Ємені

Ціллю операції, про яку поки офіційно не повідомляли, були три підземних сховища.

Американські винищувачі завдали ударів по хуситах у Ємені
Авіаносець "Двайт Ейзенхауер"
Фото: Wikipedia

Винищувачі армії Сполучених Штатів атакували підземні сховища хуситів у Ємені. Про це повідомляє видання The Times of Israel з посиланням на анонімного американського чиновника.

Стверджується, що літаки були задіяні з авіаносця "Двайт Ейзенхауер", який нині перебуває у Червоному морі. Ціллю були три підземних об'єкти хуситів. У Ємені місцеві жителі писали про вибухи та публікували відео диму, який здіймається над столицею Саною.

Пов'язаний з хуситами телеканал "Аль-Мазіра" підтвердив удари. Офіційної інформації від Білого дому поки не надходило. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies