Французьке судно у Червоному морі знищило три ракети хуситів

Французьке судно перехопило та знищило 3 балістичні ракети хуситів.

Про це повідомила Військово-морська місія ЄС у Червоному морі.

Французьке судно знищило ракети, забезпечуючи безпосередню охорону торгового судноплавства в південній частині Червоного моря.

Крім того, німецький фрегат "Гессен" знищив морський безпілотник, яким керували хусити.

Хуситів не зупинили неодноразові попередження з боку США та кілька раундів авіаударів американців та британців по позиціях угрупування.

Бойовики заявили, що продовжать свою кампанію, яка, за їхніми словами, спрямована на підтримку ХАМАСу у його війні проти Ізраїлю в Газі.

Командувач ВМС Центрального командування США, віцеадмірал Бред Купер заявив, що Іран безпосередньо причетний до атак єменських хуситів у Червоному морі.

Стало відомо, що китайські посадовці звернулися до своїх іранських колег з проханням стримати напади хуситів на кораблі в Червоному морі, погрожуючи послабленням торгівлі між країнами.

Минулого тижня Washington Post написав, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів.

США та Велика Британія запровадили санкції проти чотирьох хуситів з верхівки бойовиків.

Єменські хусити пообіцяли Росії й Китаю, що не нападатимуть на їхній кораблі, які перебувають у Червоному морі та Аденській затоці.