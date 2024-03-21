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Французьке судно у Червоному морі знищило три ракети хуситів

Німецький фрегат, крім того, знищив безпілотник хуситів.

Французьке судно у Червоному морі знищило три ракети хуситів
Французьке судно у Червоному морі знищило три ракети хуситів
Фото: Військово-морська місія ЄС у Червоному морі

Французьке судно перехопило та знищило 3 балістичні ракети хуситів.

Про це повідомила Військово-морська місія ЄС у Червоному морі.

Французьке судно знищило ракети, забезпечуючи безпосередню охорону торгового судноплавства в південній частині Червоного моря.

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Крім того, німецький фрегат "Гессен" знищив морський безпілотник, яким керували хусити.

  • Хуситів не зупинили неодноразові попередження з боку США та кілька раундів авіаударів американців та британців по позиціях угрупування.

  • Бойовики заявили, що продовжать свою кампанію, яка, за їхніми словами, спрямована на підтримку ХАМАСу у його війні проти Ізраїлю в Газі.

  • Командувач ВМС Центрального командування США, віцеадмірал Бред Купер заявив, що Іран безпосередньо причетний до атак єменських хуситів у Червоному морі.

  • Стало відомо, що китайські посадовці звернулися до своїх іранських колег з проханням стримати напади хуситів на кораблі в Червоному морі, погрожуючи послабленням торгівлі між країнами.

  • Минулого тижня Washington Post написав, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів.

  • США та Велика Британія запровадили санкції проти чотирьох хуситів з верхівки бойовиків.

  • Єменські хусити пообіцяли Росії й Китаю, що не нападатимуть на їхній кораблі, які перебувають у Червоному морі та Аденській затоці.
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