Французьке судно у Червоному морі знищило три ракети хуситів

Французьке судно перехопило та знищило 3 балістичні ракети хуситів.
Про це повідомила Військово-морська місія ЄС у Червоному морі.
Французьке судно знищило ракети, забезпечуючи безпосередню охорону торгового судноплавства в південній частині Червоного моря.
Крім того, німецький фрегат "Гессен" знищив морський безпілотник, яким керували хусити.
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Хуситів не зупинили неодноразові попередження з боку США та кілька раундів авіаударів американців та британців по позиціях угрупування.
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Бойовики заявили, що продовжать свою кампанію, яка, за їхніми словами, спрямована на підтримку ХАМАСу у його війні проти Ізраїлю в Газі.
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Командувач ВМС Центрального командування США, віцеадмірал Бред Купер заявив, що Іран безпосередньо причетний до атак єменських хуситів у Червоному морі.
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Стало відомо, що китайські посадовці звернулися до своїх іранських колег з проханням стримати напади хуситів на кораблі в Червоному морі, погрожуючи послабленням торгівлі між країнами.
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Минулого тижня Washington Post написав, що адміністрація президента США Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів.
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США та Велика Британія запровадили санкції проти чотирьох хуситів з верхівки бойовиків.
- Єменські хусити пообіцяли Росії й Китаю, що не нападатимуть на їхній кораблі, які перебувають у Червоному морі та Аденській затоці.