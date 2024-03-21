Уряд Шотландії закликали допомогти з виробництвом зброї для України

Потрібно створити схему підтримки оборони Шотландії та України.

Уряд Шотландії має підтримати оборонний сектор і виробництво зброї в країні для допомоги Україні.

Про це заявив депутат від "Шотландської національної партії" Стюарт Макдональд, пише The Times.

Стюарт Макдональд закликав міністрів "відігравати більшу й активнішу роль у підтримці внутрішнього оборонного сектору Шотландії, щоб підвищити кваліфікацію та збільшити внесок, який він робить у загальні зусилля Заходу на підтримку України".

За його словами необхідно створити схему підтримки оборони "Шотландія-Україна", щоб уряд країни міг співпрацювати з промисловістю, коледжами, університетами та урядом Великобританії і в результаті допомагати у боротьбі з Росією.

"Така схема могла б також вивчити можливість створення нових партнерських можливостей для підтримки вітчизняного оборонного сектору за рахунок інвестицій у навички, учнівство, дослідження та розробки", — сказав він.