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Сійярто: Угорщина хоче співпрацювати з Росією у секторах, які не потрапили під санкції ЄС

Голова МЗС сказав, що це відповідає національним інтересам країни.

Сійярто: Угорщина хоче співпрацювати з Росією у секторах, які не потрапили під санкції ЄС
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто
Фото: Facebook/Szijjártó Péter

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна готова відкрито обговорювати з Росією співпрацю у секторах економіки, на які не накладав санкції Європейський Союз.

Про це він сказав на брифінгу в Празі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки, передає "Радіо Свобода".

"У тих секторах, де немає санкцій, так, на прагматичній основі, там, де це відповідає нашим національним інтересам, ми хотіли б розвивати співпрацю з росіянами, як це роблять багато європейських і трансатлантичних країн. Деякі з них приховано, деякі – відкрито", – зазначив Сіярто.

При цьому він додав, що обсяги поставок російського газу в Європу, імпорту російської нафти з Індії, а також поставок ядерного палива з Росії в неєвропейські країни НАТО зросли.

"А потім, я думаю, ви не порушуватимете це питання лише перед тими, хто готовий відкрито це питання обговорювати», – сказав Сійярто журналістам.

Раніше єврокомісарка із питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз скоротив імпорт російського газу на 71%. Водночас деякі країни, зокрема, Чехія відновили імпорт російського газу. Як заявив міністр промисловості та торгівлі Чехії Юзеф Сікела, йдеться про непрямі поставки газу російського походження, які здійснюють окремі трейдери. Водночас, за його словами, потреби в цьому немає, оскільки Чехія створила достатні запаси палива.

Найбільш залежними від російського газу залишаються Угорщина, Словаччина й Австрія. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Будапешт не лише не скоротив поставки, але і підписав новий контракт із Москвою про додаткові обсяги російського газу.

Стосунки Угорщини та РФ

  • Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови МЗС Петера Сіярта неодноразово демонструвала своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.
  • Минулого року Сіярто відвідав путінський економічний форум в Петербурзі. З початку широкомасштабної війни міністр закордонних справ Угорщини був у Росії тричі.
  • США висловлювали занепокоєння щодо розширення відносин Угорщини з Росією.
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