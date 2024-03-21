Сійярто: Угорщина хоче співпрацювати з Росією у секторах, які не потрапили під санкції ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна готова відкрито обговорювати з Росією співпрацю у секторах економіки, на які не накладав санкції Європейський Союз.

Про це він сказав на брифінгу в Празі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки, передає "Радіо Свобода".

"У тих секторах, де немає санкцій, так, на прагматичній основі, там, де це відповідає нашим національним інтересам, ми хотіли б розвивати співпрацю з росіянами, як це роблять багато європейських і трансатлантичних країн. Деякі з них приховано, деякі – відкрито", – зазначив Сіярто.

При цьому він додав, що обсяги поставок російського газу в Європу, імпорту російської нафти з Індії, а також поставок ядерного палива з Росії в неєвропейські країни НАТО зросли.

"А потім, я думаю, ви не порушуватимете це питання лише перед тими, хто готовий відкрито це питання обговорювати», – сказав Сійярто журналістам.

Раніше єврокомісарка із питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз скоротив імпорт російського газу на 71%. Водночас деякі країни, зокрема, Чехія відновили імпорт російського газу. Як заявив міністр промисловості та торгівлі Чехії Юзеф Сікела, йдеться про непрямі поставки газу російського походження, які здійснюють окремі трейдери. Водночас, за його словами, потреби в цьому немає, оскільки Чехія створила достатні запаси палива.

Найбільш залежними від російського газу залишаються Угорщина, Словаччина й Австрія. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Будапешт не лише не скоротив поставки, але і підписав новий контракт із Москвою про додаткові обсяги російського газу.

Стосунки Угорщини та РФ