Речник МОК про коментарі Росії щодо расизму та неонацизму у комітеті: "Це нове дно"

Марк Адамс підкреслив, що коментарі виходять за межі всього прийнятного.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відповів на коментарі Росії щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі, пишуть Euronews.

Речник МОК Марк Адамс заявив, що заяви з Москви, зокрема звинувачення в “расизмі та неонацизмі”, були “дуже агресивними” і є “новим дном”.

Президент МОК Томас Бах (німець, - ред.) доручив Адамсу відповісти на звинувачення Росії через їхній особистий характер.

Адамс підкреслив, що коментарі виходять за межі всього прийнятного. “Пов'язувати президента, його національність і Голокост у контексті цього питання – це “нове дно””, − додав він.

Кремль агресивно відреагував на заборону МОК. “Ці рішення демонструють, наскільки далеко МОК відійшов від заявлених принципів та скотився до расизму та неонацизму”, − заявила представниця російського МЗС Марія Захарова.

На початку березня Томас Бах виступив із критикою влади в Росії, яка, за його словами, використовує агресивну риторику та відверто порушує принципи олімпійського руху. Німець тоді, зокрема, заявив, що “російський уряд ігнорує той факт, що саме його вторгнення до України та анексія її територій змусили МОК діяти”.

Журналісти відзначили незвично різкий тон заяв Баха, який раніше намагався вдаватися до дипломатії в питанні Росії.