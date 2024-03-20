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Юнацька збірна України з футболу перемогла збірну Північної Македонії

Наступний матч підопічні Дмитра Михайленка проведуть 23 березня проти Латвії.

Юнацька збірна України з футболу перемогла збірну Північної Македонії
Юнацька збірна України з футболу
Фото: Преслужба АФУ

Сьогодні, 20 березня, юнацька збірна України з футболу розпочала боротьбу в еліт-раунді відбору Євро-2024 (U-19).

Про це повідомила пресслужба АФУ.

Стартовий матч підопічні Дмитра Михайленка проводили проти господарів міні-турніру в македонському Скоп’є.

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Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь України. Голи забили Кревсун (45+1) та Пономаренко (48).

У паралельному матчі Швейцарія перемогла Латвію з рахунком 1:0.

За підсумками жеребкування еліт-раунду синьо-жовті потрапили до групи 7 разом зі збірними Швейцарії, Північної Македонії та Латвії. 

Наступний матч підопічні Дмитра Михайленка проведуть 23 березня проти Латвії.

  • 21 березня о 21:45 за київським часом в місті Зениця на стадіоні “Біліно Поле” збірна України з футболу проведе свій перший матч у цьому році проти збірної Боснії і Герцеговини.
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