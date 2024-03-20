Юнацька збірна України з футболу перемогла збірну Північної Македонії

Сьогодні, 20 березня, юнацька збірна України з футболу розпочала боротьбу в еліт-раунді відбору Євро-2024 (U-19).
Про це повідомила пресслужба АФУ.
Стартовий матч підопічні Дмитра Михайленка проводили проти господарів міні-турніру в македонському Скоп’є.
Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь України. Голи забили Кревсун (45+1) та Пономаренко (48).
У паралельному матчі Швейцарія перемогла Латвію з рахунком 1:0.
За підсумками жеребкування еліт-раунду синьо-жовті потрапили до групи 7 разом зі збірними Швейцарії, Північної Македонії та Латвії.
Наступний матч підопічні Дмитра Михайленка проведуть 23 березня проти Латвії.
- 21 березня о 21:45 за київським часом в місті Зениця на стадіоні “Біліно Поле” збірна України з футболу проведе свій перший матч у цьому році проти збірної Боснії і Герцеговини.