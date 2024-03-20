Юнацька збірна України з футболу перемогла збірну Північної Македонії

Сьогодні, 20 березня, юнацька збірна України з футболу розпочала боротьбу в еліт-раунді відбору Євро-2024 (U-19).

Про це повідомила пресслужба АФУ.

Стартовий матч підопічні Дмитра Михайленка проводили проти господарів міні-турніру в македонському Скоп’є.

Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь України. Голи забили Кревсун (45+1) та Пономаренко (48).

У паралельному матчі Швейцарія перемогла Латвію з рахунком 1:0.

За підсумками жеребкування еліт-раунду синьо-жовті потрапили до групи 7 разом зі збірними Швейцарії, Північної Македонії та Латвії.

Наступний матч підопічні Дмитра Михайленка проведуть 23 березня проти Латвії.