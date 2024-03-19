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В церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 не братимуть участі “нейтральні" спортсмени

Медалі спортсменів з Росії та Білорусі також не враховуватимуться до заліку Ігор.

В церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 не братимуть участі “нейтральні" спортсмени
"Нейтральних" спортсменів не допустили до відкриття ОІ-2024
Фото: МОК

Спортсмени з “нейтральним" статусом не братимуть участі в церемонії відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це, як повідомляє Суспільне, оголосили на пресконференції за підсумками засідання виконавчої ради МОК.

Крім того, медалі спортсменів з Росії та Білорусі також не враховуватимуться до заліку ОІ-2024.

Наразі путівки на Олімпіаду-2024 мають 19 "нейтральних" атлетів. З них 12 мають паспорти Росії, ще семеро - Білорусі.

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Як прогнозують експерти МОК, їхнє число до завершення відбіркового циклу на Олімпіаду зросте до 58 чоловік. Йдеться про 36 росіян та 22 білорусів. Хоча їхня максимальна квота за підсумками кваліфікацій становить 83 спортсмени (55 + 28), у МОК вважають її досягнення "малоймовірним".

Також МОК затвердив створення комісії, яка в індивідуальному порядку перевірятиме спортсменів, що подолали відбір, на відповідність критеріям нейтралітету. 

Раніше відповідні обмеження схвалили в Міжнародному паралімпійському комітеті перед Паралімпіадою-2024. "Нейтральні" спортсмени не матимуть прапороносців на церемонії закриття.

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