Травмований Циганков, антирекорд Довбика й переможний матч Луніна: українці у 29-му турі Ла Ліги

У рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги, у суботу 16 березня “Хетафе” зустрічався з “Жироною”.
Українець Артем Довбик вийшов на поле у стартовому складі, в той час, як Віктор Циганков пропустив гру через травму отриману у матчі проти “Осасуни” минулого туру.
У першій половині зустрічі “Жирона” не змогла нав'язати свій футбол супернику. Господарі проводили спокійну та комфортну для себе гру та на 34-й хвилині забили гол. Луїс Мілла легко проскочив Торре, віддав пас на Максимовича, той на Морібу, який чітко знайшов партнера у штрафному майданчику та виконав передачу на Сантьяго, що знаходився у правому краю штрафного, Хесус влучно пробив у ворота каталонців – 1:0.
Після пропущеного голу “Жирона” перехопила ініціативу та створила декілька моментів. Проте безрезультативних.
На 43-й хвилині Артем Довбик після передачі Порту пробив повз ворота Сорії. За декілька хвилин Савіо оформив розрізну передачу на українця, однак Артем не встиг дотягнутися до м'яча.
У другому таймі невдача продовжувала переслідувати “Жирону”. Довбик не відчував партнерів та не встигав відкриватися у вільних зонах тож у підсумку не зміг скористатися своїми моментами.
Каталонцям не вдавалося загострювати гру, натомість “Хетафе” виглядав значно краще. На 61-й хвилині Моріба дуже небезпечно пробивав у кут воріт, проте неточно. На 80-й хвилині Соліс втратив м'яч, Арнаїс віддав передачу на Мату, іспанець вийшов сам на сам з голкіпером, але також не зміг скористатися моментом.
Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу “Хетафе”. “Жирона” вчетверте поспіль програє на виїзді та збільшує відставання від “Реалу” до 10 балів.
#LALIGAHighlights | Getafe 1-0 Girona— LALIGA English (@LaLigaEN) March 16, 2024
Watch the highlights!#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/nBlV6QrsTA
Артем Довбик за весь матч завдав 6 ударів, три з яких у воріта, однак цей вечір для українського форварда також виявився невдалим. Востаннє українець забивав 21 січня у матчі проти Севільї (5:1). Це найдовша суха серія українського форварда у цьому сезоні.
“Осасуна” – “Реал Мадрид”
У суботу “Реал Мадрид” завітав у гості до “Осасуни”. Український голкіпер Андрій Лунін вже традиційно вийшов у старті.
Мадридці розпочали матч досить активно. Вже на 4-й хвилині у ворота “Осасуни” відзначився Вінісіус. Бразилець видер м'яч в Алехандро Катена та пробив у лівий нижній кут воріт – 0:1.
“Осасуна” досить швидко на це відповіла, тож вже на 7-й хвилині, після подачі з кутового Будимир вразив ворота українця – 1:1.
На 18-й хвилині Дані Карвахаль вивів команду вперед. Після подачі Вальверде у центр штрафного капітан не схибив і влучно пробив у ворота Пірона – 1:2.
На 42-й хвилині “Осасуна” мала шанс зрівняти рахунок у роздягальню, але Лунін чудово відіграв у епізоді й відбив досить непростий удар Арнаїса.
L U N I N🧤#LALIGAHighlights pic.twitter.com/XK0RMzzKIF— LALIGA English (@LaLigaEN) March 16, 2024
На 44-й хвилині до чергової жовтої картки догрався Вінісіус, через свою інфантильну позицію та гру на публіку бразилець у третьому матчі поспіль отримує попередження від арбітра, цього разу це вже п'ятий “гірчичник” у сезоні. Вінісіус Джуніор пропустить наступний матч з “Атлетік Більбао”, що відбудеться 31 березня.
Після перерви, на 61-й хвилині Лунін виконав довгу передачу вперед, Вальверде неточно прийняв м'яч та прокинув на Брахіма Діаса, півзахисник вибіг сам на сам з голкіпером та пробив – 1:3.
На 64-й невгамовний Федеріко Вальверде втретє відзначився асистом, після чудового пасу від Рюдігера уругваєць скинув Вінісіусу, а той з лівого краю воротарського майданчика відправив м'яч у дальній кут воріт – 1:4. На 88-й хвилині після чудового пробивання Луки Модріча з-за меж штрафного на добиванні опинився Васкес, але м'яч не зарахували через офсайд іспанця.
У компенсований час вершкові пропустили вдруге, Ікер Муньйос відзначився за “Осасуну” – 2:4.
#LALIGAHighlights | Osasuna 2-4 Real Madrid— LALIGA English (@LaLigaEN) March 16, 2024
Watch the highlights!#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/xJmY4YYCSD
Попри відсутність ключового гравця на вістрі атаки, Джуда Беллінгема, мадридці впевнено здобули перемогу та важливі 3 очки.
Тепер у їхньому активі 72 очки та перше місце у турнірній таблиці.
“Вільярреал” – “Валенсія”
У неділю 17 березня у “Вільярреал” приймав “Валенсію”. Український нападник Роман Яремчук вийшов на поле у стартовому складі.
“Вільярреал” розпочав гру досить впевнено і вже на 13-й хвилині не скористався супермоментом. Гіоргі Мамардашвілі оформив три неймовірних сейви після прострілів гравців суперника.
На 20-й хвилині “Валенсія” відповіла на це виходом Уго Дуро, який прокинув м'яч через воротаря та пролетів повз. На 27-й влучного прострілу завдав Канос, але голкіпер Йоргенсен врятував.
На 36-й хвилині під час атаки захисники “Валенсії” сфолили на Бертрану Траоре, арбітр призначив 11-метровий удар. У цьому ж епізоді травму отримав капітан “кажанів” Хосе Луїс Гайя, його замінив Тьєррі Коррейя. Алекс Баена пробивав пенальті, але для грузинського воротаря “Валенсії” удар був легким і він без зайвих зусиль забрав м'яч в руки.
Своїм шансом “Вільярреал” скористався у другому таймі, на 54-й хвилині поєдинку. Після подачі з кутового Куенка завдав влучного удару головою – 1:0.
На 80-й хвилині “жовта субмарина” могла подвоїти свою перевагу: після чудового розіграшу Балаґеро пробивав, Гіоргі Мамардашвілі кінчиками пальців парирував удар та знову врятував команду дивовижним сейвом.
Матч завершився мінімальною перевагою “Вільярреалу”, що дозволило їм піднятися на 9-ту сходинку чемпіонату Іспанії, набравши 38 очок.“Валенсія” посідає 8-ме місце з 40 балами.
Роман Яремчук провів на полі 71 хвилину не завдавши жодного удару у ворота суперника.
За результатами 29-го туру Ла Ліги “Барселона” після розгромної перемоги над “Атлетіко Мадрид” вийшла на друге місце, посунивши “Жирону”.
#LALIGAHighlights | Atleti 0-3 Barça— LALIGA English (@LaLigaEN) March 17, 2024
Watch the highlights!#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/6OoOnTJNPK