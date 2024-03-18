Травмований Циганков, антирекорд Довбика й переможний матч Луніна: українці у 29-му турі Ла Ліги

У рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги, у суботу 16 березня “Хетафе” зустрічався з “Жироною”.

Українець Артем Довбик вийшов на поле у стартовому складі, в той час, як Віктор Циганков пропустив гру через травму отриману у матчі проти “Осасуни” минулого туру.

У першій половині зустрічі “Жирона” не змогла нав'язати свій футбол супернику. Господарі проводили спокійну та комфортну для себе гру та на 34-й хвилині забили гол. Луїс Мілла легко проскочив Торре, віддав пас на Максимовича, той на Морібу, який чітко знайшов партнера у штрафному майданчику та виконав передачу на Сантьяго, що знаходився у правому краю штрафного, Хесус влучно пробив у ворота каталонців – 1:0.

Після пропущеного голу “Жирона” перехопила ініціативу та створила декілька моментів. Проте безрезультативних.

На 43-й хвилині Артем Довбик після передачі Порту пробив повз ворота Сорії. За декілька хвилин Савіо оформив розрізну передачу на українця, однак Артем не встиг дотягнутися до м'яча.

У другому таймі невдача продовжувала переслідувати “Жирону”. Довбик не відчував партнерів та не встигав відкриватися у вільних зонах тож у підсумку не зміг скористатися своїми моментами.

Фото: https://twitter.com/GironaFC

Каталонцям не вдавалося загострювати гру, натомість “Хетафе” виглядав значно краще. На 61-й хвилині Моріба дуже небезпечно пробивав у кут воріт, проте неточно. На 80-й хвилині Соліс втратив м'яч, Арнаїс віддав передачу на Мату, іспанець вийшов сам на сам з голкіпером, але також не зміг скористатися моментом.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу “Хетафе”. “Жирона” вчетверте поспіль програє на виїзді та збільшує відставання від “Реалу” до 10 балів.

Артем Довбик за весь матч завдав 6 ударів, три з яких у воріта, однак цей вечір для українського форварда також виявився невдалим. Востаннє українець забивав 21 січня у матчі проти Севільї (5:1). Це найдовша суха серія українського форварда у цьому сезоні.



“Осасуна” – “Реал Мадрид”

У суботу “Реал Мадрид” завітав у гості до “Осасуни”. Український голкіпер Андрій Лунін вже традиційно вийшов у старті.

Мадридці розпочали матч досить активно. Вже на 4-й хвилині у ворота “Осасуни” відзначився Вінісіус. Бразилець видер м'яч в Алехандро Катена та пробив у лівий нижній кут воріт – 0:1.

Фото: https://www.realmadrid.com/ Вінісіус Жуніор

“Осасуна” досить швидко на це відповіла, тож вже на 7-й хвилині, після подачі з кутового Будимир вразив ворота українця – 1:1.

На 18-й хвилині Дані Карвахаль вивів команду вперед. Після подачі Вальверде у центр штрафного капітан не схибив і влучно пробив у ворота Пірона – 1:2.

На 42-й хвилині “Осасуна” мала шанс зрівняти рахунок у роздягальню, але Лунін чудово відіграв у епізоді й відбив досить непростий удар Арнаїса.

На 44-й хвилині до чергової жовтої картки догрався Вінісіус, через свою інфантильну позицію та гру на публіку бразилець у третьому матчі поспіль отримує попередження від арбітра, цього разу це вже п'ятий “гірчичник” у сезоні. Вінісіус Джуніор пропустить наступний матч з “Атлетік Більбао”, що відбудеться 31 березня.

Після перерви, на 61-й хвилині Лунін виконав довгу передачу вперед, Вальверде неточно прийняв м'яч та прокинув на Брахіма Діаса, півзахисник вибіг сам на сам з голкіпером та пробив – 1:3.

На 64-й невгамовний Федеріко Вальверде втретє відзначився асистом, після чудового пасу від Рюдігера уругваєць скинув Вінісіусу, а той з лівого краю воротарського майданчика відправив м'яч у дальній кут воріт – 1:4. На 88-й хвилині після чудового пробивання Луки Модріча з-за меж штрафного на добиванні опинився Васкес, але м'яч не зарахували через офсайд іспанця.

Фото: https://www.realmadrid.com/

У компенсований час вершкові пропустили вдруге, Ікер Муньйос відзначився за “Осасуну” – 2:4.

Попри відсутність ключового гравця на вістрі атаки, Джуда Беллінгема, мадридці впевнено здобули перемогу та важливі 3 очки.

Тепер у їхньому активі 72 очки та перше місце у турнірній таблиці.

“Вільярреал” – “Валенсія”

У неділю 17 березня у “Вільярреал” приймав “Валенсію”. Український нападник Роман Яремчук вийшов на поле у стартовому складі.

“Вільярреал” розпочав гру досить впевнено і вже на 13-й хвилині не скористався супермоментом. Гіоргі Мамардашвілі оформив три неймовірних сейви після прострілів гравців суперника.

На 20-й хвилині “Валенсія” відповіла на це виходом Уго Дуро, який прокинув м'яч через воротаря та пролетів повз. На 27-й влучного прострілу завдав Канос, але голкіпер Йоргенсен врятував.

На 36-й хвилині під час атаки захисники “Валенсії” сфолили на Бертрану Траоре, арбітр призначив 11-метровий удар. У цьому ж епізоді травму отримав капітан “кажанів” Хосе Луїс Гайя, його замінив Тьєррі Коррейя. Алекс Баена пробивав пенальті, але для грузинського воротаря “Валенсії” удар був легким і він без зайвих зусиль забрав м'яч в руки.

Своїм шансом “Вільярреал” скористався у другому таймі, на 54-й хвилині поєдинку. Після подачі з кутового Куенка завдав влучного удару головою – 1:0.

На 80-й хвилині “жовта субмарина” могла подвоїти свою перевагу: після чудового розіграшу Балаґеро пробивав, Гіоргі Мамардашвілі кінчиками пальців парирував удар та знову врятував команду дивовижним сейвом.

Матч завершився мінімальною перевагою “Вільярреалу”, що дозволило їм піднятися на 9-ту сходинку чемпіонату Іспанії, набравши 38 очок.“Валенсія” посідає 8-ме місце з 40 балами.

Роман Яремчук провів на полі 71 хвилину не завдавши жодного удару у ворота суперника.

За результатами 29-го туру Ла Ліги “Барселона” після розгромної перемоги над “Атлетіко Мадрид” вийшла на друге місце, посунивши “Жирону”.