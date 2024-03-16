Костюк завершила виступи в Індіан-Веллсі, програвши першій ракетці світу

Українка у другому сеті була змушена брати медичний тайм-аут та викликати на корт лікаря.

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла пробитися до фіналу престижного турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі. У двох сетах вона поступилася першій ракетці світу Ізі Швьонтек.

Як пише офіційний сайт змагань, у другому сеті за рахунку 2:6, 0:3 Костюк довелося брати медичний тайм-аут та викликати на корт лікаря через травму ноги. Зрештою українка так і не змогла повноцінно нав'язати боротьбу лідерці світового рейтингу і поступилася 2:6, 1:6. У Марти не було жодного брейк-пойнту, натомість Швьонтек узяла п'ять геймів на подачі суперниці.

Півфінал Індіан-Веллсу - найкраще досягнення у кар'єрі Костюк. Вона заробила 325 тисяч доларів призових та 390 рейтингових очок. Це дозволить їй вперше опинитися на 26-ому місці у списку найкращих тенісисток планети.