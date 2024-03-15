Збірна України з фристайлу виборола три нагороди на Кубку Європи

Українські фристайлісти у швейцарському Айроло здобули три нагороди, де проходить Кубок Європи з лижної акробатики.

Про це повідомляє Федерація лижного спорту України.

В перший день змагань Ангеліна Брикіна стала переможницею у жіночому турнірі (64.96 бала). В цьому ж виді Оксана Яцюк виборола “бронзову” нагороду (61.41 бала).

Крім того, Захар Максимчук приніс збірній ще одну нагороду. Він посів другу сходинку серед чоловіків з результатом 94.82 бала. Українець поступився лише місцевому спортсмену Ное Роту (106.47 бала).

Заключний день Кубку Європи з лижної акробатики відбудеться завтра, 16 березня.