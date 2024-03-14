Сімеоне переграв Індзагі, «Боруссія Дортмунд» крокує далі: відомі всі чвертьфіналісти ЛЧ

Зірка мадридського клубу Антуан Грізманн вийшов на поле у стартовій одинадцятці. Він відновився після травми гомілкостопу саме на «Сан-Сіро» — пропустив останні протистояння. Окрім француза, у складі з'явився Сесар Аспілікуета, який через ушкодження не грав кілька місяців.

Мадридський «Атлетіко» та міланський «Інтер» зустрілися цієї середи, 13 березня, на «Естадіо Сівітас Метрополітано» в поєдинку-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів. Команда Дієго Сімеоне прагнула відігратися на домашній арені після мінімальної поразки від «Інтера» на «Сан-Сіро» (1:0).

Фото: EPA/UPG Антуан Грізманн з «Атлетіко» під час 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між «Атлетіко» та ФК «Інтер» у Мадриді, 13 березня 2024 року.

«Атлетіко» переживає не найкращий момент сезону. Після матчу з «Інтером» він виграв лише зустріч проти «Бетісу» в Ла Лізі. З Кубка Іспанії вилетів від «Атлетіка Більбао»; з «Альмерією» — командою, яка ще не перемагала цього сезону, — розійшовся внічию; зазнав поразки від «Кадіса», який перебуває в зоні вильоту Чемпіонату Іспанії. Не найкращі показники команди Сімеоне. Але в матчі Ліги чемпіонів «червоно-білі» мали шанс виправитися.

Італійська команда залишилася без найкращого бомбардира першого матчу ⅛ ЛЧ: Марко Арнаутович розтягнув праве стегно в останній грі проти «Болоньї». Карлос Аугусто також не вийшов через фізичні проблеми.

До Мадрида «Інтер» приїхав після приголомшливої серії із 13 перемог — він не програвав з 20 грудня.

Перший тайм обидві команди розпочали рівно, пресингували й вибігали в гострі контрвипади. Уже на 5-й хвилині небезпечний момент створив Ліно: бразилець на підході до штрафного пробив у дальній нижній кут, але Зоммер потягнув. «Інтер» продовжував тиснути й не давав противникові знайти вільний простір. Барелла передачами у глибину поля розбивав дії насамперед Грізманна й Морати проти захисників. На 13-й хвилині гості могли відкрити рахунок: «Атлетіко» втратив м'яч у півзахисті, італійці вискочили на контратаку, Дамфріс пробив, Облак відбив перед собою, м'яч повернувся до Дамфріса, і той знову спрямував у ближній кут, але голкіпер урятував удруге.

Фото: EPA/UPG Воротар «Інтера» Янн Зоммер (справа) ловить м’яч від Альваро Мората «Атлетіко Мадрид» під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між «Атлетіко» та ФК «Інтер» у Мадриді

Антуан Грізманн також мав декілька небезпечних контрвипадів, але реалізувати їх не зумів.

На 30-й хвилині поєдинку команда Індзагі забила. «Нерадзуррі» провели чудову комбінацію в дотик лівим флангом. Бастоні від лівого краю знайшов пасом у штрафному Бареллу, Ніколо відразу ж покотив у центр на Дімарка, який упевнено пробив у ворота Облака — 0:1.

Господарі відразу відповіли контрвипадом. Коке закинув у штрафний, Павар не зумів вибити — м'яч відскочив за спину Бастоні, а позаду нього був Грізманн, який розвернувся і пробив упритул до воріт Зоммера — 1:1.

На перших хвилинах другого тайму «Атлетіко» додав швидкості й збільшив відсоток володіння м'ячем.

Мадридці далі створювали моменти, натомість «Інтер» сидів у обороні й використовував шанси контрвипадів. На 52-й хвилині Грізманн ледь не зрівняв рахунок за сумою двох поєдинків. Льоренте справа переграв Дімарка й покотив у штрафний, звідки Грізманн пробив у дотик у ближній кут, але голкіпер потягнув удар француза.

На 76-й хвилині момент створив «Інтер». Хороший пас від Лаутаро, який вивів на удар Тюрама, той опинився перед Облаком, але м'яч пройшов повз праву дев'ятку воріт.

Фото: EPA/UPG Антуан Грізманн «Атлетіко Мадрид» (ліворуч) забиває гол повз воротаря «Інтера» Янна Саммера під час матчу-відповіді у Мадриді

На 87-й хвилині свіжий Мемфіс Депай, який замінив Морату, змінив рахунок матчу. Коке віддав чудову передачу на Мемфіса, який розвернувся у штрафному майданчику й переграв Зоммера поперечним ударом — 2:1.

На 90+3, останній хвилині основного часу, Рікельме не скористався шансом закінчити гру: отримав чудовий пас від Грізманна на дальню стійку, але зарядив над поперечиною. Після невдалого удару вінгера Сімеоне в розпачі звалився на газон.

За сумою двох матчів рахунок був 2:2. Гра перейшла в овертайм. У перші 15 хвилин доданого часу Рікельме намагався реабілітуватися — створив ще момент для Депая. У «Інтера» після кутового міг забити Лаутаро.

У другому овертаймі гостроти було ще менше, тож усе вирішувала серія пенальті.

Фото: EPA/UPG Воротар «Атлетіко» Ян Облак під час серії пенальті 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між «Атлетіко» та ФК «Інтер», 13 березня 2024 р.

Її героєм і головною зіркою вечора став голкіпер «Атлетіко» Облак. Словенець узяв не найпростіші удари Санчеса й Классена.

А Лаутаро останнім 11-метровим ударом пробив вище від воріт, чим подарував «Атлетіко» перемогу в матчі й вихід до чвертьфіналу ЛЧ.

Це 12-те потрапляння «Атлетіко» до чвертьфіналу єврокубка. «Інтер» натомість перервав свою безпрограшну серію. До поєдинку на «Метрополітано» «нерадзуррі» виграли всі 13 матчів у 2024 році.

Дієго Сімеоне, тренер «Атлетіко Мадрид»: «Я дуже захоплююся нашими вболівальниками; прийом, який вони влаштували нам сьогодні, коли ми прибули на стадіон і на початку гри, був дуже емоційним. Ми повернулися після невдалої гри проти «Кадіса», і, чесно кажучи, я намагався донести до своїх гравців, що зараз не час просити [про підтримку вболівальників], а час надавати її».

Фото: EPA/UPG Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне під час матчу

Тренер «Інтера» Сімоне Індзагі в інтерв'ю для Prime Video прокоментував виступи своєї команди в єврокубках: «Очевидно, що ми розчаровані за всю сім'ю "Інтера". Повинні пишатися тим, що зробили в цій Лізі чемпіонів. У другому таймі мусили грати краще. У доданий час мали більше енергії, але, на жаль, зробили занадто багато помилок. Після гола Дімарко гра, здавалося, була в наших руках, але вони швидко зрівняли рахунок, повернули собі більше енергії та впевненості, і це стосується також їхніх уболівальників. Ми не звикли програвати. Розчаровані, тому що після гола Дімарко вели в рахунку 2:0 і повинні були краще захищатися. Усі усвідомлюємо, що на такому рівні дрібні деталі можуть мати вирішальне значення і що може статися все, що завгодно. А проте, я не можу сказати своїм гравцям занадто багато, вони повинні пишатися тим, що зробили».

Нелегка перемога дортмундців

У паралельному матчі в рамках ⅛ Ліги чемпіонів на стадіоні «Зігналь-Ідуна-Парк» зустрілися «Боруссія Дортмунд» і ПСВ.

Команда Едіна Терзича привезла з Ейндховена нічию. Німців вважали фаворитами в цьому протистоянні, але перший матч показав, що різниця між командами невелика.

Дортмундці вийшли на матч Ліги чемпіонів проти ПСВ на хвилі перемоги над бременським «Вердером», вони посідають 4-те місце в Бундеслізі з 47 очками.

ПСВ прагнув увосьме вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Востаннє йому це вдалось у сезоні 2006/2007.

У Ередивізі нідерландці посідають першу сходинку з 69 очками й продовжують безпрограшну серію в чемпіонаті з 25 матчами без поразок і 80 забитими м'ячами.

Фото: EPA/UPG Небезпечний момент матчу між ‘Боруссією Дортмунд’ і ПCВ, 13 березня 2024 року.

«Боруссія» розпочала матч з пресингу й забезпечила собі домінантність швидким голом на 3-й хвилині матчу. Санчо з підступів до штрафного майданчика не дуже сильно пробив низом, м'яч прокотився поміж ніг Тіля, влучив у штангу й рикошетом залетів у сітку, голкіпер трохи не дотягнувся — 1:0.

Гол додав німцям впевненості, вони все частіше загострювали передачі та пресингували.

На 12-й хвилині Мален справа увірвався у штрафний майданчик, спробував обіграти Вермана, але опинився на газоні. Головний арбітр матчу Орсато не виявив порушення в цьому епізоді, що не на жарт розлютило вболівальників.

На 16-й хвилині Вальтер Бенітес двічі врятував команду. Спочатку Брандт пробив справа з гострого кута, голкіпер відбив. На добиванні зіграв Мален, але голкіпер гостей і в горизонтальному положенні спрацював якісно.

На 28-й Дест проник усередину, шукав можливість для удару, але промахнувся — куля полетіла над поперечиною.

У першій половині зустрічі кращий вигляд мали господарі, особливо добре їм вдався початок зустрічі. ПСВ не зумів як слід додати, але періодично створював моменти, на жаль, безрезультативні.

Фото: EPA/UPG Донієлл Мален ‘Дортмунд’ та Джордан Тезе ПСВ (праворуч) під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у Дортмунді, 13 березня 2024 р

У другому таймі ПСВ вийшов на поле з іншим настроєм і з більш атакувальним підходом.

На 53-й хвилині небезпечний момент для «червоно-білих» створив Лосано: мексиканський футболіст чудово вдарив зліва з-за меж штрафного майданчика, м'яч пролетів упритул до стійки, майже у верхній кут воріт Кобела.

На 54-й голкіпер «Боруссії» знову врятував. Бакайоко справа зробив проникний пас у штрафний майданчик на хід Тезе, і захисник пробив по воротах.

На 62-й Лосано знову розстріляв ворота німців, але м'яч пролетів повз.

На 65-й контрвипадом скористалася «Боруссія»: Мален подав на дальню стійку, а Фюллькруг пробив низом, Бенітес відбив м'яч рукою.

На 71-й хвилині півзахисник ПСВ Бакайока справа обіграв Гуммельса, відпрацював п'ятою, після чого пробив у ближній кут — голкіпер устиг парирувати рукою.

Фото: EPA/UPG Гравець Дортмунда Марко Ройс після забиття голу під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

У другому таймі ПСВ повернув собі володіння м'ячем і гостро атакував, але як кажуть у футболі: не забиваєш ти — забивають тобі. Що і зробила «Боруссія». На 76-й хвилині забили господарі. Ройс виконав чудове закидання з глибини поля зі стандарту, а Фюллькруг поруч з воротарським майданчиком з льоту ногою відправив м'яч у ворота. Пізніше втрутився VAR — і Орсато скасував узяття воріт. Як з'ясувалося пізніше, Фюллькруг рукою опинився в офсайді, тож рахунок залишився 1:0.

На 90+4 неймовірний шанс перевести гру в овертайм мав Люк де Йонг. Форвард після скидання Пепі зіграв у стінку з Тезе й пробив з-за меж штрафного майданчика вище від поперечини. На цю атаку дортмундці відповіли голом на останній компенсованій хвилині (90+5). Бабаді послизнувся, і м'яч потрапив до Марко Ройса, який вийшов сам на сам з голкіпером. Німець не схибив і підтвердив вихід «Боруссії» до чвертьфіналу — 2:0.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу «Боруссії» 3:1 за сумою двох матчів.

Тренер «Боруссії Дортмунд» Едін Терзич в інтерв'ю для DAZN: «Я думаю, що ми сьогодні заслужили своє місце у чвертьфіналі. Зіграли, можливо, найкращі 30 хвилин у сезоні на старті. Після цього мусили забивати більше голів у тій фазі пресингу. На жаль, у другому таймі перестали так грати, але захищалися з пристрастю. Я більше не маю голосу, сьогодні мені було дуже важко. Дуже пишаюся тим, що нині зіграв свою роль».

Фото: EPA/UPG Тренер «Боруссії Дортмунд» Едін Терзич

Тренер ПСВ Петер Бош прокоментував поєдинок так: «Ми погано почали. Після 30 хвилин узяли гру під контроль, але, на жаль, не забили жодного гола через тиск. Ми домінували в грі, але останній пас не спрацював. Можливо, трохи не пощастило. Нам дуже боляче, що програли. Вилітати з Ліги чемпіонів завжди дуже боляче».

Усі 16 команд провели зустрічі ⅛ плей-оф, у наступний раунд крокують «Арсенал», «Барселона», «Реал Мадрид», «Манчестер Сіті», «Баварія», «Атлетіко», ПСЖ і «Боруссія Дортмунд».

Перші матчі 1/4 фіналу заплановані на 9–10 квітня. Матчі-відповіді команди проведуть 16–17 квітня.