>
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
На Львівщині дві прикордонниці продавали конфіденційну інформацію з баз даних
​​Війна за нафту. Жнива
​​Війна за нафту. Жнива
Проблема в деталях. Як українські виробники FPV вирішують проблеми з китайськими запчастинами
Проблема в деталях. Як українські виробники FPV вирішують проблеми з китайськими запчастинами
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Сімеоне переграв Індзагі, «Боруссія Дортмунд» крокує далі: відомі всі чвертьфіналісти ЛЧ

Мадридський «Атлетіко» та міланський «Інтер» зустрілися цієї середи, 13 березня, на «Естадіо Сівітас Метрополітано» в поєдинку-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів. Команда Дієго Сімеоне прагнула відігратися на домашній арені після мінімальної поразки від «Інтера» на «Сан-Сіро» (1:0).

Зірка мадридського клубу Антуан Грізманн вийшов на поле у стартовій одинадцятці. Він відновився після травми гомілкостопу саме на «Сан-Сіро» — пропустив останні протистояння. Окрім француза, у складі з'явився Сесар Аспілікуета, який через ушкодження не грав кілька місяців.

Антуан Грізманн з «Атлетіко» під час 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між «Атлетіко» та ФК «Інтер» у Мадриді, 13 березня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Антуан Грізманн з «Атлетіко» під час 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між «Атлетіко» та ФК «Інтер» у Мадриді, 13 березня 2024 року.

«Атлетіко» переживає не найкращий момент сезону. Після матчу з «Інтером» він виграв лише зустріч проти «Бетісу» в Ла Лізі. З Кубка Іспанії вилетів від «Атлетіка Більбао»; з «Альмерією» — командою, яка ще не перемагала цього сезону, — розійшовся внічию; зазнав поразки від «Кадіса», який перебуває в зоні вильоту Чемпіонату Іспанії. Не найкращі показники команди Сімеоне. Але в матчі Ліги чемпіонів «червоно-білі» мали шанс виправитися.

Італійська команда залишилася без найкращого бомбардира першого матчу ⅛ ЛЧ: Марко Арнаутович розтягнув праве стегно в останній грі проти «Болоньї». Карлос Аугусто також не вийшов через фізичні проблеми.

До Мадрида «Інтер» приїхав після приголомшливої серії із 13 перемог — він не програвав з 20 грудня.

Перший тайм обидві команди розпочали рівно, пресингували й вибігали в гострі контрвипади. Уже на 5-й хвилині небезпечний момент створив Ліно: бразилець на підході до штрафного пробив у дальній нижній кут, але Зоммер потягнув. «Інтер» продовжував тиснути й не давав противникові знайти вільний простір. Барелла передачами у глибину поля розбивав дії насамперед Грізманна й Морати проти захисників. На 13-й хвилині гості могли відкрити рахунок: «Атлетіко» втратив м'яч у півзахисті, італійці вискочили на контратаку, Дамфріс пробив, Облак відбив перед собою, м'яч повернувся до Дамфріса, і той знову спрямував у ближній кут, але голкіпер урятував удруге.

Воротар «Інтера» Янн Зоммер (справа) ловить м’яч від Альваро Мората «Атлетіко Мадрид» під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між «Атлетіко» та ФК «Інтер» у Мадриді
Фото: EPA/UPG
Воротар «Інтера» Янн Зоммер (справа) ловить м’яч від Альваро Мората «Атлетіко Мадрид» під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між «Атлетіко» та ФК «Інтер» у Мадриді

Антуан Грізманн також мав декілька небезпечних контрвипадів, але реалізувати їх не зумів.

На 30-й хвилині поєдинку команда Індзагі забила. «Нерадзуррі» провели чудову комбінацію в дотик лівим флангом. Бастоні від лівого краю знайшов пасом у штрафному Бареллу, Ніколо відразу ж покотив у центр на Дімарка, який упевнено пробив у ворота Облака — 0:1.

Господарі відразу відповіли контрвипадом. Коке закинув у штрафний, Павар не зумів вибити — м'яч відскочив за спину Бастоні, а позаду нього був Грізманн, який розвернувся і пробив упритул до воріт Зоммера — 1:1.

На перших хвилинах другого тайму «Атлетіко» додав швидкості й збільшив відсоток володіння м'ячем.

Мадридці далі створювали моменти, натомість «Інтер» сидів у обороні й використовував шанси контрвипадів. На 52-й хвилині Грізманн ледь не зрівняв рахунок за сумою двох поєдинків. Льоренте справа переграв Дімарка й покотив у штрафний, звідки Грізманн пробив у дотик у ближній кут, але голкіпер потягнув удар француза.

На 76-й хвилині момент створив «Інтер». Хороший пас від Лаутаро, який вивів на удар Тюрама, той опинився перед Облаком, але м'яч пройшов повз праву дев'ятку воріт.

Антуан Грізманн «Атлетіко Мадрид» (ліворуч) забиває гол повз воротаря «Інтера» Янна Саммера під час матчу-відповіді у Мадриді
Фото: EPA/UPG
Антуан Грізманн «Атлетіко Мадрид» (ліворуч) забиває гол повз воротаря «Інтера» Янна Саммера під час матчу-відповіді у Мадриді

На 87-й хвилині свіжий Мемфіс Депай, який замінив Морату, змінив рахунок матчу. Коке віддав чудову передачу на Мемфіса, який розвернувся у штрафному майданчику й переграв Зоммера поперечним ударом — 2:1.

На 90+3, останній хвилині основного часу, Рікельме не скористався шансом закінчити гру: отримав чудовий пас від Грізманна на дальню стійку, але зарядив над поперечиною. Після невдалого удару вінгера Сімеоне в розпачі звалився на газон.

За сумою двох матчів рахунок був 2:2. Гра перейшла в овертайм. У перші 15 хвилин доданого часу Рікельме намагався реабілітуватися — створив ще момент для Депая. У «Інтера» після кутового міг забити Лаутаро.

У другому овертаймі гостроти було ще менше, тож усе вирішувала серія пенальті.

Воротар «Атлетіко» Ян Облак під час серії пенальті 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між «Атлетіко» та ФК «Інтер», 13 березня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Воротар «Атлетіко» Ян Облак під час серії пенальті 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між «Атлетіко» та ФК «Інтер», 13 березня 2024 р.

Її героєм і головною зіркою вечора став голкіпер «Атлетіко» Облак. Словенець узяв не найпростіші удари Санчеса й Классена.

А Лаутаро останнім 11-метровим ударом пробив вище від воріт, чим подарував «Атлетіко» перемогу в матчі й вихід до чвертьфіналу ЛЧ.

Це 12-те потрапляння «Атлетіко» до чвертьфіналу єврокубка. «Інтер» натомість перервав свою безпрограшну серію. До поєдинку на «Метрополітано» «нерадзуррі» виграли всі 13 матчів у 2024 році.

Дієго Сімеоне, тренер «Атлетіко Мадрид»: «Я дуже захоплююся нашими вболівальниками; прийом, який вони влаштували нам сьогодні, коли ми прибули на стадіон і на початку гри, був дуже емоційним. Ми повернулися після невдалої гри проти «Кадіса», і, чесно кажучи, я намагався донести до своїх гравців, що зараз не час просити [про підтримку вболівальників], а час надавати її».

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне під час матчу
Фото: EPA/UPG
Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне під час матчу

Тренер «Інтера» Сімоне Індзагі в інтерв'ю для Prime Video прокоментував виступи своєї команди в єврокубках: «Очевидно, що ми розчаровані за всю сім'ю "Інтера". Повинні пишатися тим, що зробили в цій Лізі чемпіонів. У другому таймі мусили грати краще. У доданий час мали більше енергії, але, на жаль, зробили занадто багато помилок. Після гола Дімарко гра, здавалося, була в наших руках, але вони швидко зрівняли рахунок, повернули собі більше енергії та впевненості, і це стосується також їхніх уболівальників. Ми не звикли програвати. Розчаровані, тому що після гола Дімарко вели в рахунку 2:0 і повинні були краще захищатися. Усі усвідомлюємо, що на такому рівні дрібні деталі можуть мати вирішальне значення і що може статися все, що завгодно. А проте, я не можу сказати своїм гравцям занадто багато, вони повинні пишатися тим, що зробили».

Нелегка перемога дортмундців

У паралельному матчі в рамках ⅛ Ліги чемпіонів на стадіоні «Зігналь-Ідуна-Парк» зустрілися «Боруссія Дортмунд» і ПСВ.

Команда Едіна Терзича привезла з Ейндховена нічию. Німців вважали фаворитами в цьому протистоянні, але перший матч показав, що різниця між командами невелика.

Дортмундці вийшли на матч Ліги чемпіонів проти ПСВ на хвилі перемоги над бременським «Вердером», вони посідають 4-те місце в Бундеслізі з 47 очками.

ПСВ прагнув увосьме вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Востаннє йому це вдалось у сезоні 2006/2007.

У Ередивізі нідерландці посідають першу сходинку з 69 очками й продовжують безпрограшну серію в чемпіонаті з 25 матчами без поразок і 80 забитими м'ячами.

Небезпечний момент матчу між ‘Боруссією Дортмунд’ і ПCВ, 13 березня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Небезпечний момент матчу між ‘Боруссією Дортмунд’ і ПCВ, 13 березня 2024 року.

«Боруссія» розпочала матч з пресингу й забезпечила собі домінантність швидким голом на 3-й хвилині матчу. Санчо з підступів до штрафного майданчика не дуже сильно пробив низом, м'яч прокотився поміж ніг Тіля, влучив у штангу й рикошетом залетів у сітку, голкіпер трохи не дотягнувся — 1:0.

Гол додав німцям впевненості, вони все частіше загострювали передачі та пресингували.

На 12-й хвилині Мален справа увірвався у штрафний майданчик, спробував обіграти Вермана, але опинився на газоні. Головний арбітр матчу Орсато не виявив порушення в цьому епізоді, що не на жарт розлютило вболівальників.

На 16-й хвилині Вальтер Бенітес двічі врятував команду. Спочатку Брандт пробив справа з гострого кута, голкіпер відбив. На добиванні зіграв Мален, але голкіпер гостей і в горизонтальному положенні спрацював якісно.

На 28-й Дест проник усередину, шукав можливість для удару, але промахнувся — куля полетіла над поперечиною.

У першій половині зустрічі кращий вигляд мали господарі, особливо добре їм вдався початок зустрічі. ПСВ не зумів як слід додати, але періодично створював моменти, на жаль, безрезультативні.

Донієлл Мален ‘Дортмунд’ та Джордан Тезе ПСВ (праворуч) під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у Дортмунді, 13 березня 2024 р
Фото: EPA/UPG
Донієлл Мален ‘Дортмунд’ та Джордан Тезе ПСВ (праворуч) під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА у Дортмунді, 13 березня 2024 р

У другому таймі ПСВ вийшов на поле з іншим настроєм і з більш атакувальним підходом.

На 53-й хвилині небезпечний момент для «червоно-білих» створив Лосано: мексиканський футболіст чудово вдарив зліва з-за меж штрафного майданчика, м'яч пролетів упритул до стійки, майже у верхній кут воріт Кобела.

На 54-й голкіпер «Боруссії» знову врятував. Бакайоко справа зробив проникний пас у штрафний майданчик на хід Тезе, і захисник пробив по воротах.

На 62-й Лосано знову розстріляв ворота німців, але м'яч пролетів повз.

На 65-й контрвипадом скористалася «Боруссія»: Мален подав на дальню стійку, а Фюллькруг пробив низом, Бенітес відбив м'яч рукою.

На 71-й хвилині півзахисник ПСВ Бакайока справа обіграв Гуммельса, відпрацював п'ятою, після чого пробив у ближній кут — голкіпер устиг парирувати рукою.

Гравець Дортмунда Марко Ройс після забиття голу під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА
Фото: EPA/UPG
Гравець Дортмунда Марко Ройс після забиття голу під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

У другому таймі ПСВ повернув собі володіння м'ячем і гостро атакував, але як кажуть у футболі: не забиваєш ти — забивають тобі. Що і зробила «Боруссія». На 76-й хвилині забили господарі. Ройс виконав чудове закидання з глибини поля зі стандарту, а Фюллькруг поруч з воротарським майданчиком з льоту ногою відправив м'яч у ворота. Пізніше втрутився VAR — і Орсато скасував узяття воріт. Як з'ясувалося пізніше, Фюллькруг рукою опинився в офсайді, тож рахунок залишився 1:0.

На 90+4 неймовірний шанс перевести гру в овертайм мав Люк де Йонг. Форвард після скидання Пепі зіграв у стінку з Тезе й пробив з-за меж штрафного майданчика вище від поперечини. На цю атаку дортмундці відповіли голом на останній компенсованій хвилині (90+5). Бабаді послизнувся, і м'яч потрапив до Марко Ройса, який вийшов сам на сам з голкіпером. Німець не схибив і підтвердив вихід «Боруссії» до чвертьфіналу — 2:0.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу «Боруссії» 3:1 за сумою двох матчів.

Тренер «Боруссії Дортмунд» Едін Терзич в інтерв'ю для DAZN: «Я думаю, що ми сьогодні заслужили своє місце у чвертьфіналі. Зіграли, можливо, найкращі 30 хвилин у сезоні на старті. Після цього мусили забивати більше голів у тій фазі пресингу. На жаль, у другому таймі перестали так грати, але захищалися з пристрастю. Я більше не маю голосу, сьогодні мені було дуже важко. Дуже пишаюся тим, що нині зіграв свою роль».

Тренер «Боруссії Дортмунд» Едін Терзич
Фото: EPA/UPG
Тренер «Боруссії Дортмунд» Едін Терзич

Тренер ПСВ Петер Бош прокоментував поєдинок так: «Ми погано почали. Після 30 хвилин узяли гру під контроль, але, на жаль, не забили жодного гола через тиск. Ми домінували в грі, але останній пас не спрацював. Можливо, трохи не пощастило. Нам дуже боляче, що програли. Вилітати з Ліги чемпіонів завжди дуже боляче».

Усі 16 команд провели зустрічі ⅛ плей-оф, у наступний раунд крокують «Арсенал», «Барселона», «Реал Мадрид», «Манчестер Сіті», «Баварія», «Атлетіко», ПСЖ і «Боруссія Дортмунд».

Перші матчі 1/4 фіналу заплановані на 9–10 квітня. Матчі-відповіді команди проведуть 16–17 квітня.

Сніжана Журбенко, журналістка
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies