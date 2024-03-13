Ліга чемпіонів: "Арсенал" Зінченка та "Барселона" у чвертьфіналі

Українець Олександр Зінченко та його "Арсенал" стали чвертьфіналістами футбольної Ліги чемпіонів. Окрім лондонців, до наступної стадії плей-оф вперше з 2020 року вийшла і каталонська "Барселона".

Як пише УЄФА, англійському клубу для подолання бар'єру у вигляді "Порту" знадобилися усі регламентовані 120 хвилин і навіть серія пенальті. Гол Троссара на 41-ій хвилині став єдиним в основний час, тож гра перейшла в екстратайми, де на полі нарешті з'явився Зінченко. Вихід українця вперше після травми - хороша новина напередодні матчів національної збірної.

До пробиття одинадцятиметрових Олександр не долучився, але й без цього "Арсенал" був влучнішим - 4:2 у серії, підопічні Мікеля Артети йдуть далі.

Що ж до "Барселони", то її крок до чвертьфіналу був легшим: іспанський гранд обіграв вдома "Наполі" з рахунком 3:1, забивали Лопез, Кансело та Левандовський. За італійців відзначився Ррахмані.