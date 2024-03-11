Українка Вікторія Онопрієнко відзначилася на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко здобула дві нагороди на Гран-прі з художньої гімнастики в Марбельї (Іспанія).
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
У вправах з обручем Онопрієнко завоювала "срібло", набравши суму балів 35,100. А у фіналі вправи зі стрічкою посіла третю позицію, заробивши за свій виступ 31,300 бали.
- Торік Вікторія Онопрієнко завоювала бронзову медаль у вправах з булавами на чемпіонаті світу-2023 з художньої гімнастики в іспанській Валенсії. Тоді керівництво нашої команди подала протест на первинну оцінку Вікторії, і судді підняли їй оцінку до 33.550 бала, що дозволило українці виграти нагороду.