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Українка Вікторія Онопрієнко відзначилася на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії

Наша спортсменка здобула одразу дві нагороди.

Українка Вікторія Онопрієнко відзначилася на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії
Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко
Фото: Ulrich Faßbender

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко здобула дві нагороди на Гран-прі з художньої гімнастики в Марбельї (Іспанія).

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

У вправах з обручем Онопрієнко завоювала "срібло", набравши суму балів 35,100. А у фіналі вправи зі стрічкою посіла третю позицію, заробивши за свій виступ 31,300 бали.

  • Торік Вікторія Онопрієнко завоювала бронзову медаль у вправах з булавами на чемпіонаті світу-2023 з художньої гімнастики в іспанській Валенсії. Тоді керівництво нашої команди подала протест на первинну оцінку Вікторії, і судді підняли їй оцінку до 33.550 бала, що дозволило українці виграти нагороду.
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