Українка Вікторія Онопрієнко відзначилася на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії

Наша спортсменка здобула одразу дві нагороди.

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко здобула дві нагороди на Гран-прі з художньої гімнастики в Марбельї (Іспанія).

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

У вправах з обручем Онопрієнко завоювала "срібло", набравши суму балів 35,100. А у фіналі вправи зі стрічкою посіла третю позицію, заробивши за свій виступ 31,300 бали.