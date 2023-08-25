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Онопрієнко завоювала для України першу за 4 роки медаль на ЧС з художньої гімнастики

Вікторія стала бронзовою призеркою у вправах із булавами.

Онопрієнко завоювала для України першу за 4 роки медаль на ЧС з художньої гімнастики
Вікторія Онопрієнко
Фото: FIG

Українська спортсменка Вікторія Онопрієнко завоювала бронзову медаль у вправах з булавами на чемпіонаті світу-2023 з художньої гімнастики в іспанській Валенсії.

Зазначимо, що керівництво нашої команди подала протест на первинну оцінку Вікторії, і судді підняли їй оцінку до 33.550 бала, що дозволило українці виграти нагороду.

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Відзначимо, що це її дебютна медаль в кар'єрі на планетарних форумах і перша медаль України за 4 роки на ЧС.

ЧС-2023 з художньої гімнастики. Вправи з булавами.

  1. Дар’я Варфоломіїв (Німеччина) - 34.350 бала
  2. Боряна Калейн (Болгарія) – 33.550
  3. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 33.550.

Раніше Онопрієнко виграла першу ліцензію для України на Олімпіаду-2024. Загалом ця ліцензія стала 25-ю для України на ОІ-2024.

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