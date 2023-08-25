Луческу прокументував поразку "Динамо" в Лізі конференцій УЄФА

Напередодні "Динамо" в Бухаресті програло "Бешикташу" (2:3) домашній матч стадії плей-оф Ліги конференцій, що значно ускладнило для себе перспективи участі в єврокампанії цього сезону.

На післяматчевій пресконференції головний тренер киян Мірча Луческу прокоментував програний поєдинок із турецьким клубом.

Зокрема, румунський фахівець поскаржився на суддівство.

"Хтось скаже, що я чіпляюся за суддівство. Але з такими помилками ми є чемпіонами за скасованими голами. І з "Бенфікою" в позаминулому сезоні так само скасували… Провели ту лінію, відмотали хвилину гри для того, щоб розглянути якийсь там офсайд, якого насправді не було. У епізоді з пенальті, коли м’яч після удару з близької відстані змінив напрямок польоту і гравець "Бешикташа" головою поцілив у притиснуту руку Попова, судді також приймали рішення на користь нашого суперника.

Загалом гра була хорошою з нашого боку, якщо виключити ті помилки, які, на жаль, повторюються. Ось це найбільше засмучує мене. Про це я розповідаю, але вони все одно є… Хороша гра була як у нашому виконанні, так і в суперника, але ми домінували, мали хороші моменти для взяття воріт. Але в таких епізодах, як зі скасованим голом, тобі ніби підрізають крила, і дуже важко повернутися у гру. Ми це зробили, хлопці молодці, але результатом я незадоволений, як і нашими помилками", - цетує Луческу клубна пресслужба. Підписуйтесь на наш Google News

"У нас ще зберігаються шанси. Сьогодні ми добре зіграли проти сильного суперника, який у технічному та фізичному плані, можливо, був кращий за нас, але ми за рахунок організації гри, самовіддачі, єдності зіграли добре проти них.

Будемо старатися так само зіграли й у Стамбулі, у нас є позитивні моменти, але потрібно виключити ці помилки, яких ми припускаємося у грі в обороні й які призводять до пропущених голів. Ми маємо зіграти у свою гру, протиставити супернику свою комбінаційну гру, вірити в те, що ми можемо досягнути потрібного результату.

Важко просити у вболівальників, коли грає інша команда, підтримувати її так само, як рідну. Звичайно, ми відчували підтримку, можливо, хотілося відчувати її трохи більше, але при цьому шкода, що ми не віддячили вболівальників хорошим результатом. Хороша гра була, але не результат…

Є ще другий матч, сподіваюся, що ми зіграємо добре, виграємо, і повернемося до Бухареста, щоб грати поєдинки групової стадії Ліги конференцій", - зазначив коуч "Динамо".