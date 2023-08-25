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Усик і Дюбуа напередодні поєдинку провели дуель поглядів

Бій пройде вже завтра.

Усик і Дюбуа напередодні поєдинку провели дуель поглядів
Фото: EPA|UPG

Напередодні у польському Вроцлаві під пильним оком Олександра Красюка чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (20-0, 13 KO) і чемпіон WBA (Regular) Даніель Дюбуа(19-1, 18 KO) провели дуель поглядів.

Також Усик та Дюбуа відвідали пре-конференцію, де відповіли на запитання журналістів.

Нагадаємо, що у суботу, 26 серпня, на Tarczyński Arena відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане протистояння Усика та Дюбуа.

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