Напередодні у польському Вроцлаві під пильним оком Олександра Красюка чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (20-0, 13 KO) і чемпіон WBA (Regular) Даніель Дюбуа (19-1, 18 KO) провели дуель поглядів.

Serious Heavyweight GOLD on the line 🏆#UsykDubois | SAT 5PM ET | @ESPNPlus pic.twitter.com/n6zHnsgBTA — Top Rank Boxing (@trboxing) August 24, 2023

Також Усик та Дюбуа відвідали пре-конференцію, де відповіли на запитання журналістів.

Нагадаємо, що у суботу, 26 серпня, на Tarczyński Arena відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане протистояння Усика та Дюбуа.