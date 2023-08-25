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Україна опустилася на 17-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Лише "Дніпро-1" приніс у скарбничку України очки.

Україна опустилася на 17-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: EPA/UPG

Напередодні завершилися перші матчі стадії плей-оф кваліфікації футбольних єврокубків.

"Зоря" та "Динамо" свої поєдинки програли "Славії" у Лізі Європи (0:2) та "Бешикташу" у Лізі конференцій (2:3) відповідно.

Лише "Дніпро-1" героїчно вдев'ятьох відстояв нічию в Трнаві в матчі Ліги конференцій проти "Спартака" (1:1), що відповідає 0,5 очкам.

Поділені на кількість представників України у єврокубках на початку сезону (5) ці 0,5 очка дали Україні 0,1 бала у таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Кількість балів України зросла до 25,400, але ми опустилися одразу на два місця (з 15-го на 17-те). Україну обійшли Ізраїль та Данія, у яких тепер 25,500 та 25,450 бала відповідно.

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Зазначимо, що вже з 16-го місця квота зменшується до 4 клубів у єврокубках.

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