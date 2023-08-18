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Норвегія збільшила відрив від України у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна залишилася на 15-му місці.

Норвегія збільшила відрив від України у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: EPA/UPG

Напередодні завершився тиждень кваліфікаційних раундів футбольних єврокубків.

Два представники України – "Дніпро-1" та "Динамо" виступили різнопланово.

Кияни не лише обіграли кіпрський "Аріс" (2:1, пенальті – 6:5), а й вийшли до плей-оф Ліги конференцій УЄФА. Цей результат приніс Україні 1 бал.

"Дніпро-1" вилетів із кваліфікації Ліги Європи до Ліги конференцій зіграв унічию зі "Славією" (1:1) та заробив тим самим 0,5 бала.

Таким чином Україна заробила в таблицю коефіцієнтів УЄФА 0,3 бали (1,5 бали поділені на п'ять команд-представниць країни в єврокубках).

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За підсумками тижня Україна, маючи у своєму активі 25,300 бала, залишилася на 15-му місці в рейтингу.

Водночас Норвегія, яка йде на 14-й позиції, пішла у відрив, збільшивши перевагу до 0,7 бала. Ізраїль, який займає 16-е місце, скоротив відставання від України до 0,175 бала, набравши 0,5 очка.

Додамо, що 15-й рядок у таблиці коефіцієнтів ще дозволяє країні мати в єврокубках п'ять клубів. А ось із 16-го місця представництво від однієї країни зменшується на одну команду.

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