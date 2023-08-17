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Легіонер клуба УПЛ втік з України після чергового обстрілу

Місцезнаходження Деніса Каріоки невідоме.

Легіонер клуба УПЛ втік з України після чергового обстрілу
Деніс Каріока
Фото: koloskovalivka.com

Вінгер "Колоса" Деніс Каріока знову покинув розташування клубу і, можливо, країну, повідомляє isport.ua з посиланням на Телеграм-канал УПЛ ТБ.

За інформацією джерела, після чергового обстрілу бразилець зібрав речі і виїхав з України. Наразі про його місцезнаходження нічого не відомо.

Зазначимо, що раніше Каріока скористався правилом ФІФА і грав у безкоштовній оренді за "Ягеллонію", "Залаєгерсег", "Сумгайт" і тільки нещодавно повернувся до "Колоса".

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Зазначається, що контракт Деніса з "Колосом" дійсний до літа 2024 року, а підписав його клуб ще 2019 року. Відтоді бразилець провів лише 11 матчів за клуб із Ковалівки.

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