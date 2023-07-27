Клуби УПЛ та ПФЛ тепер самі оплачуватимуть роботу VAR

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) на своєму засіданні 26 липня, серед іншого, затвердив План імплементації системи VAR в Україні та роботи з нею офіційних осіб матчу УАФ, а також Положення про порядок застосування системи VAR у змаганнях із футболу серед професіональних команд у сезоні-2023/2024, повідомляє пресслужба УАФ.

Згідно з цим планом, тепер фінансування роботи VAR повністю лягає на плечі клубів – навіть якщо VAR на цей матч самі клуби не замовляли. Раніше УАФ оплачувала роботу VAR на тих матчах, на яких сама її і призначала (один матч у турі УПЛ).

Клуби УПЛ та ПФЛ повинні подати заявку на застосування VAR у матчі не пізніше ніж за 9 днів до його проведення.

Якщо кількість заявок від клубів була недостатньою – УАФ має право призначати системи фургонів VAR на окремі матчі УПЛ. Якщо кількість заявок від клубів УПЛ та ПФЛ перевищує можливості УАФ – пріоритет завжди віддаватиметься матчам УПЛ.