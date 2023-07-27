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61 український спортсмен візьме участь у XXXI літній Універсіаді в Ченду

Наші атлети боротимуться за медалі у 10 видах програми.

61 український спортсмен візьме участь у XXXI літній Універсіаді в Ченду
Фото: insidethegames.biz

З 28 липня по 8 серпня у китайському місті Ченду відбудеться XXXI Всесвітня літня Універсіада.

Україну на цьому турнірі представить 61 спортсмен, які змагатимуться у 10 видах спорту: легка атлетика, волейбол, бадмінтон, фехтування, художня і спортивна гімнастика, стрільба з лука, тхеквондо (ВТФ), дзюдо та ушу, повідомляє xsport.ua.

Загалом 7 тисяч учасників із 115 країн світу представлять 900 університетів.

Буде розіграно 269 комплектів медалей у 18 видах спорту.

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Офіційна церемонія відкриття спортивного форуму, в якій візьме участь голова КНР Сі Цзіньпін, відбудеться завтра. Початок – о 15:00 за київським часом.

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