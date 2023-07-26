Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
Повільний наступ ЗСУ може стати перевіркою заявленої Байденом мільярдної допомоги Києву, − WSJ
Повільний наступ ЗСУ може стати перевіркою заявленої Байденом мільярдної допомоги Києву, − WSJ
Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Нардеп Дубінський підтвердив, що виїхав з України. Каже, що для лікування батька
Уночі Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту в Житомирській області (оновлено)
Уночі Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту в Житомирській області (оновлено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
«Росіяни не дозволяли ховати трупи. Готуєш у дворі, а поряд лежать тіла дітей». Розповідь жительки Маріуполя
«Росіяни не дозволяли ховати трупи. Готуєш у дворі, а поряд лежать тіла дітей». Розповідь жительки Маріуполя
ГоловнаСпорт

Голова Асоціації футболістів України вважає дії керівництва "Львова" шахрайством

Гравцям пропонують підписати угоду про розірвання контракту, щоб набути статусу вільних агентів.

Голова Асоціації футболістів України вважає дії керівництва "Львова" шахрайством
Олег Печорний
Фото: dynamo.kiev.ua

Голова Асоціації футболістів України Олег Печорний заявив, що керівництво ПФК "Львів" не бажає виплачувати заборгованість із заробітної плати гравцям, дії керівництва клубу можна трактувати як шахрайство.

“Генеральний директор ФК "Львів" Вадим Левчук почав присилати гравцям клубу фото угоди, яка підтверджує те, що клуб має заборгованість та доводить, що клуб досі "живий". Гравцям пропонується її підписати, щоб піти вільними агентами, а, отже, мати змогу бути заявленими”, - цетує Печорного sportarena.com.

“ФК "Львів" "кидає" футболістів. Це чистої води шахрайство. Стаття 190, частина 4, від 5 до 10 років позбавлення волі. Як довірена особа гравців та тренерів, які до мене звернулися, протягом тижня, подаю документи до генеральної прокуратури про перевірку діяльності ФК Львів і про порушення кримінальної справи.

Підписуйтесь на наш Google News

Також, подаємо заяву до УАФ. Прикриваючись регламентуючими документами, все керівництво ФК "Львів" підпадає під статтю про шахрайство”, - вважає голова профсоюзу.

"Львів" у сезоні-2022/23 посів останнє місце в УПЛ та вилетів до Першої ліги. У сезоні-2023/24 клуб не виступить у чемпіонаті України. ПФЛ тимчасово призупинила участь львів’ян у розіграші Першої ліги без позбавлення членства у Лізі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies