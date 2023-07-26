Голова Асоціації футболістів України вважає дії керівництва "Львова" шахрайством

Голова Асоціації футболістів України Олег Печорний заявив, що керівництво ПФК "Львів" не бажає виплачувати заборгованість із заробітної плати гравцям, дії керівництва клубу можна трактувати як шахрайство.

“Генеральний директор ФК "Львів" Вадим Левчук почав присилати гравцям клубу фото угоди, яка підтверджує те, що клуб має заборгованість та доводить, що клуб досі "живий". Гравцям пропонується її підписати, щоб піти вільними агентами, а, отже, мати змогу бути заявленими”, - цетує Печорного sportarena.com.

“ФК "Львів" "кидає" футболістів. Це чистої води шахрайство. Стаття 190, частина 4, від 5 до 10 років позбавлення волі. Як довірена особа гравців та тренерів, які до мене звернулися, протягом тижня, подаю документи до генеральної прокуратури про перевірку діяльності ФК Львів і про порушення кримінальної справи.

Також, подаємо заяву до УАФ. Прикриваючись регламентуючими документами, все керівництво ФК "Львів" підпадає під статтю про шахрайство”, - вважає голова профсоюзу.

"Львів" у сезоні-2022/23 посів останнє місце в УПЛ та вилетів до Першої ліги. У сезоні-2023/24 клуб не виступить у чемпіонаті України. ПФЛ тимчасово призупинила участь львів’ян у розіграші Першої ліги без позбавлення членства у Лізі.