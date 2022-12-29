Тренера ФК "Львів" засуджено на 2 роки в Білорусі

Василь Хомутовський був заарештований наприкінці вересня у себе на батьківщині.

Білоруський фахівець Василь Хомутовський, який працював у тренерському штабі "Львова" та відповідав за підготовку воротарів, напередодні був засуджений на батьківщині, повідомляє sport.ua.

Суд засудив Хомутовського на два роки обмеження волі без направлення до виправної установи відкритого типу ("домашньої хімії").

Хомутовського звинувачували за статтею кримінального кодексу, яка передбачає "активну участь у групових діях, які брутально порушують громадський порядок".

Відомо, що у 2020 році фахівець підтримав протести проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. Незабаром Хомутовський був змушений покинути країну, а повернувся туди восени цього року на лікування, після чого був затриманий.