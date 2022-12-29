Український дует Дудченко/Джима став 8-м у біатлонній Різдвяній гонці

У німецькому Гельзенкірхені в рамках біатлонної Різдвяної гонки відбувся другий вид програми - персьют.
Першим до фінішу прийшов французький дует Жюлья Сімон/Фаб'єн Клод, який у гонку переслідування пішов другим.
Також рокіровку (з першого на друге місце) здійснив норвезький тандем Інгрід-Ландмарк Тандреволд/Ветле-Сьястад Крістіансен.
Замкнули п'єдестал Ліза-Тереза Хаузер та Фелікс Ляйтнер із Австрії.
Український дует Юлія Джима та Антон Дудченко покращили свою позицію та стали восьмими.
Зазначимо, під час масстарту Юлія і Антон припустилися семи промахів у стрільбі і стартували дев'ятими, з відставанням від лідерів на 45 секунд.
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Нагадаємо, Різдвяна гонка - це комерційне змагання, яке складається з двох гонок – масстарту та переслідування, участь у яких беруть 10 пар спортсменів з різних країн. Переможця визначають за підсумками персьюту.
Різдвяна гонка. Переслідування.
- Жюлія Сімон/Фаб'єн Клод, Франція (2) 33:41,6
- Інгрід Ландмарк Тандреволл/Ветле Шостад Крістіансен, Норвегія (6) +33,8
- Ліза Тереза Гаузер/Фелікс Ляйтнер, Австрія (5) +45,4
- Деніз Геррманн-Вік/Бенедикт Долль, Німеччина (5) +58,2
- Ванесса Фогт/Філіп Наврат, Німеччина (4) +1:03,5
- Лена Гекі Гросс/Йоша Буркгальтер, Швейцарія (3) +1:12,9
- Маркета Давидова/Міхал Крчмаж, Чехія (10) +1:58,0
- Юлія Джима/Антон Дудченко (3), Україна (3) +2:11,8
- Доротея Вірер/Томмазо Джакомель, Італія (6) 2:22,8
- Марі Едер/Теро Сеппяля, Фінляндія (9) +2:51,5.