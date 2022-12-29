Український дует Дудченко/Джима став 8-м у біатлонній Різдвяній гонці

У німецькому Гельзенкірхені в рамках біатлонної Різдвяної гонки відбувся другий вид програми - персьют.

Першим до фінішу прийшов французький дует Жюлья Сімон/Фаб'єн Клод, який у гонку переслідування пішов другим.

Також рокіровку (з першого на друге місце) здійснив норвезький тандем Інгрід-Ландмарк Тандреволд/Ветле-Сьястад Крістіансен.

Замкнули п'єдестал Ліза-Тереза Хаузер та Фелікс Ляйтнер із Австрії.

Український дует Юлія Джима та Антон Дудченко покращили свою позицію та стали восьмими.

Зазначимо, під час масстарту Юлія і Антон припустилися семи промахів у стрільбі і стартували дев'ятими, з відставанням від лідерів на 45 секунд.

Раніше Олександра Меркушина і Віталій Мандзин завоювали “бронзу” в юніорській Різдвяній гонці

Нагадаємо, Різдвяна гонка - це комерційне змагання, яке складається з двох гонок – масстарту та переслідування, участь у яких беруть 10 пар спортсменів з різних країн. Переможця визначають за підсумками персьюту.

Різдвяна гонка. Переслідування.