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Український дует Дудченко/Джима став 8-м у біатлонній Різдвяній гонці

Виграв гонку французький тандем Клод/Сімон.

Український дует Дудченко/Джима став 8-м у біатлонній Різдвяній гонці

У німецькому Гельзенкірхені в рамках біатлонної Різдвяної гонки відбувся другий вид програми - персьют.

Першим до фінішу прийшов французький дует Жюлья Сімон/Фаб'єн Клод, який у гонку переслідування пішов другим.

Також рокіровку (з першого на друге місце) здійснив норвезький тандем Інгрід-Ландмарк Тандреволд/Ветле-Сьястад Крістіансен.

Замкнули п'єдестал Ліза-Тереза Хаузер та Фелікс Ляйтнер із Австрії.

Український дует Юлія Джима та Антон Дудченко покращили свою позицію та стали восьмими.

Зазначимо, під час масстарту Юлія і Антон припустилися семи промахів у стрільбі і стартували дев'ятими, з відставанням від лідерів на 45 секунд.

Раніше Олександра Меркушина і Віталій Мандзин завоювали “бронзу” в юніорській Різдвяній гонці

Нагадаємо, Різдвяна гонка - це комерційне змагання, яке складається з двох гонок – масстарту та переслідування, участь у яких беруть 10 пар спортсменів з різних країн. Переможця визначають за підсумками персьюту.

Різдвяна гонка. Переслідування.

  1. Жюлія Сімон/Фаб'єн Клод, Франція (2) 33:41,6
  2. Інгрід Ландмарк Тандреволл/Ветле Шостад Крістіансен, Норвегія (6) +33,8
  3.  Ліза Тереза Гаузер/Фелікс Ляйтнер, Австрія (5) +45,4
  4.  Деніз Геррманн-Вік/Бенедикт Долль, Німеччина (5) +58,2
  5.  Ванесса Фогт/Філіп Наврат, Німеччина (4) +1:03,5
  6. Лена Гекі Гросс/Йоша Буркгальтер, Швейцарія (3) +1:12,9
  7.  Маркета Давидова/Міхал Крчмаж, Чехія (10) +1:58,0
  8.  Юлія Джима/Антон Дудченко (3), Україна (3) +2:11,8
  9. Доротея Вірер/Томмазо Джакомель, Італія (6) 2:22,8
  10.  Марі Едер/Теро Сеппяля, Фінляндія (9) +2:51,5.
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