Дудченко всього пів хвилини програв переможцю у гонці переслідування у Хохфільцені

Другий етап Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені завершувала чоловіча гонка переслідування.
Норвежець Йоханнес Бйо стартував першим і фінішував першим, випередивши свого співвітчизника Стурлу Легрейда, на 48 секунд.
"Бронза" - у француза Емільєна Жаклена, який стартував другим.
У гонці стартував лише один українець. І так само, як у Контіолахті, Антон Дудченко зумів значно покращити свій результат. Він вийшов на старт 38-м, і відіграв 15 позицій.
Зазначимо, що за абсолютним часом гонки українець програв переможцю лише 31 секунду – на старті у Бйо був гандикап над Дудченком у 2.23 хвилини, а фінішував Антон із відставанням у 2.54 хвилини.
Переслідування. Чоловіки.
- Йоханнес Бйо (0+1+0+1) 33:50,7
- Стурла Легрейд (0+0+1+1) +47,9
- Емільєн Жаклен (0+1+1+1) +1:13,9.
...
- 23. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:54,2
- DNS. Тарас Лесюк.
Наступний етап Кубка світу пройде у Франції, в Аннесі - Ле-Гран-Борнан.