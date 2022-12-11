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Дудченко всього пів хвилини програв переможцю у гонці переслідування у Хохфільцені

Українець фінішував 23-м.

Дудченко всього пів хвилини програв переможцю у гонці переслідування у Хохфільцені
Йоханнес Бйо
Фото: EPA/UPG

Другий етап Кубка світу з біатлону в австрійському Хохфільцені завершувала чоловіча гонка переслідування.

Норвежець Йоханнес Бйо стартував першим і фінішував першим, випередивши свого співвітчизника Стурлу Легрейда, на 48 секунд.

"Бронза" - у француза Емільєна Жаклена, який стартував другим.

У гонці стартував лише один українець. І так само, як у Контіолахті, Антон Дудченко зумів значно покращити свій результат. Він вийшов на старт 38-м, і відіграв 15 позицій.

Зазначимо, що за абсолютним часом гонки українець програв переможцю лише 31 секунду – на старті у Бйо був гандикап над Дудченком у 2.23 хвилини, а фінішував Антон із відставанням у 2.54 хвилини.

Переслідування. Чоловіки.

  1. Йоханнес Бйо (0+1+0+1) 33:50,7
  2. Стурла Легрейд (0+0+1+1) +47,9
  3. Емільєн Жаклен (0+1+1+1) +1:13,9.

...

  • 23. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:54,2
  • DNS. Тарас Лесюк.

Наступний етап Кубка світу пройде у Франції, в Аннесі - Ле-Гран-Борнан.

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