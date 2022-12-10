Легендарний Холіфілд назвав братів Кличків найкращими боксерами...Росії

Фото: EPA/UPG Евандер Холіфілд

Абсолютний чемпіон світу у напівважкій та важкій вазі Евандер Холіфілд несподівано назвав братів Кличків найкращими боксерами Росії, повідомляє xsport.ua.

Цей свій висновок легендарний американський боксер зробив під час трансляції на каналі "Матч ТБ".

Холіфілда запитали, хто на його думку є найкращим боксером Росії, на що він відповів - Кличко, не уточнюючи, який з них.

Одразу ж журналісти поправили Евандера, сказавши, що Клички – українці. Американець відразу ж вибачився, але згадати хорошого боксера з Росії він не зміг, заявивши, що в РФ багато хороших спортсменів.