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Директор "Шахтаря" спростував інформацію про контакт Мудрика із закордонними клубами

Срна наповнив на сумі трансферу.

Директор "Шахтаря" спростував інформацію про контакт Мудрика із закордонними клубами
Даріо Срна
Фото: ФК "Шахтар"

Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна заявив, що вінгер Михайло Мудрик не вів переговорів з жодним клубом щодо свого трансферу.

“Михайло – великий талант, у нього чотирирічний контракт. Досі він не мав контактів з жодним клубом. Якщо хтось хоче його, їм доведеться заплатити багато грошей. Він наше справжнє”, - цетує хорвата Sportarena.com.

Раніше повідомлялося, що "Арсенал" працює над трансфером Мудрика. Вінгером цікавився ПСЖ, проте президент парижан заявив, що не планує нових придбань у зимове трансферне вікно.

"Шахтар" має намір продати Мудрика не менш як за 100 мільйонів євро. "Гірники" підвищили вартість гравця за підсумками виступу у груповому раунді Ліги чемпіонів.

У поточному сезоні Михайло зіграв у складі "Шахтаря" у 18 матчах та забив 10 м’ячів і зробив 8 асистів. "Шахтар" навесні зіграє у плей-оф Ліги Європи. У турнірній таблиці УПЛ "гірники" йдуть на другому місці.

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