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Мудрик – найкращий спринтер групового раунду Ліги чемпіонів.

Компанія у Михайла підібралася зіркова.

Мудрик – найкращий спринтер групового раунду Ліги чемпіонів.
Михайло Мудрик
Фото: ФК "Шахтар"

Вінгер "Шахтаря" Михайло Мудрик став найшвидшим гравцем на груповому етапі Ліги чемпіонів, повідомляє euro.com.ua із посиланням на Opta.

Український півзахисник у рамках 5-го туру проти "Селтіка" (1:1) розвинув швидкість до 36,6 км/год.

До речі, аналогічною швидкістю може похвалитися і колега українця з амплуа Усман Дембеле з "Барселони".

На 3 місці за спринтерськими показниками Кіліан Мбаппе з ПСЖ, який розвинув швидкість "всього" 35,6 км/год.

Раніше УЄФА включив Мудрика в лонгліст найперспективніших гравців Європи.

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