Луческу прокоментував безславний виступ "Динамо" у Лізі Європи

Після чергової, 5-ї поразки "Динамо" на груповому етапі Ліги Європи цього сезону головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу провів пресконференцію, на якій особливу увагу приділив насиченому графіку ігор команди та великій кількості переїздів.

"Ми дуже добре розпочали цей сезон, пройшовши "Фенербахче" і "Штурм" у кваліфікації Ліги чемпіонів. Протистояти "Бенфіці" було вже складно, тому що ми почали переміщатися між Україною та Польщею двічі на тиждень.

Це мало великий вплив, адже у нас не було постійного місця для тренувань і свого стадіону. Коли ми почали одночасно грати в чемпіонаті України та Лізі Європи, стало неможливо контролювати ситуацію", - цетує головного тренера клубна пресслужба.

"Зараз ми повернемося до України та почнемо в нормальному режимі грати в чемпіонаті, проводячи домашні матчі в Києві. Тому вже не матимемо проблем із постійними переїздами.

Дуже шкода, що ми фінішували на останньому місці в групі Ліги Європи. На мою думку, ми не заслуговуємо на такий підсумок. За інакших обставин ми могли б досягти більш успішного результату", - впевнений Луческу.

Щодо самого матчу проти "Фенербахче" (0:2), то румунський фахівець поскаржився на дві грубі помилки, які й призвели до такого жалюгідного результату поєдинку.

"Ми припустилися двох помилок, які дозволили "Фенербахче" виграти цю гру. У двох матчах із турками ми двічі пропустили після кутових, одного разу після ауту, ще одного разу - після помилки захисту.

Тим не менш, "Фенербахче" сьогодні грав добре, це дуже хороша команда, з сильними гравцями. Вони були дуже мотивованими, ми ж грали за свою честь. Наші гравці проявили на полі характер. Це позитивний момент, який я побачив у сьогоднішньому матчі", - відзначив коуч киян.