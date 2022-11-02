Офіційно: матч УПЛ "Чорноморець" – "Динамо" відбудеться в Одесі

Українська прем'єр-ліга затвердила дату, час та місце проведення поєдинку 11 туру чемпіонату, в рамках якого "Чорноморець" зустрінеться з "Динамо".

Цей матч заплановано на неділю, 6 листопада, та відбудеться на домашньому стадіоні "Чорноморця" в Одесі. Початок гри – о 15:00, повідомляє пресслужба "Динамо".

Перед очною зустріччю команди в турнірній таблиці розділяють 10 очок - "моряки" йдуть на останньому рядку, набравши 3 бали в 9-ти зустрічах. "Динамо" після 8-ми зустрічей розташувалось на 8-му рядку.