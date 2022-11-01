У держбюджеті на 2023 рік виділять на спорт утричі меншу суму, ніж минулого року

Зате в уряді додали мільярдів на монопольний телемарафон і ремонт доріг.

Кабмін вніс до парламенту проект держбюджету-2023 на друге читання.

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив велику таблицю про те кому скільки грошей дістанеться, інформує nashigroshi.org.

Зокрема, на потреби Міністерства молоді та спорту планують виділити 3,77 млрд. гривень. Це втричі менше, ніж рік тому. Нагадаємо, 2022 року на потреби спорту було виділено 11,3 млрд. гривень.

Це пов’язано з повномасштабним вторгненням Росії в Україну та воєнним станом, що не дозволяє повноцінно проводити спортивні заходи і будувати спортивні об’єкти.

Також бюджет зменшений через відсутність у 2023 році Олімпійських, Паралімпійських або Всесвітніх ігор.

Зазначимо, що через війну Україна проводитиме лише внутрішні змагання та не планує приймати міжнародні турніри.

Зокрема, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що відбудова спортивної інфраструктури до завершення війни не планується.