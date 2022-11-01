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Промоутер Ломаченко та Хейні готовий організувати українцю бій за звання абсолютного чемпіона світу

Боб Арум налаштований позитивно.

Промоутер Ломаченко та Хейні готовий організувати українцю бій за звання абсолютного чемпіона світу
Боб Арум і Василь Ломаченко
Фото: boxingscene.com

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум висловився про можливість проведення бою між колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) і абсолютним чемпіоном легкого дивізіону Девіном Хейні (28-0, 15 КО).

За словами 90-річного американського бізнесмена, який, до речі, веде справи і Василя, і Девіна, його подальшою пріоритетною метою буде проведення саме цього бою.

"У легкій вазі необхідно влаштувати бій Хейні - Ломаченко. Ми зробимо все, щоб організувати поєдинок за звання абсолютного чемпіона, який хочуть побачити всі фанати боксу.

Вони два найсильніші легковаговики в світі, і це буде фантастична битва", - наводить слова Арума Boxing Scene.

Додамо, що після своєї перемоги над Джемейном Ортісом Лома зустрівся з Хейні, заявивши, що готовий на будь-які умови заради проведення бою за звання абсолютного чемпіона.

У свою чергу, Девін підбив підсумок поєдинку Ломаченко - Ортіс.

"О, 117-111 - це було обурливо!" - написав Хейні у своєму Twitter.

Зазначимо, Ломаченко провів 19 боїв на професійному рівні, у яких він зазнав дві поразки. Одне з них було 2020 року від Теофімо Лопеса, коли Василь претендував на звання абсолютного чемпіона.

Поєдинок проти Хейні може бути другою спробою на шляху досягнення головної мети українця – звання абсолютного чемпіона світу.

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