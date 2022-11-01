Промоутер Ломаченко та Хейні готовий організувати українцю бій за звання абсолютного чемпіона світу

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум висловився про можливість проведення бою між колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (17-2, 11 КО) і абсолютним чемпіоном легкого дивізіону Девіном Хейні (28-0, 15 КО).

За словами 90-річного американського бізнесмена, який, до речі, веде справи і Василя, і Девіна, його подальшою пріоритетною метою буде проведення саме цього бою.

"У легкій вазі необхідно влаштувати бій Хейні - Ломаченко. Ми зробимо все, щоб організувати поєдинок за звання абсолютного чемпіона, який хочуть побачити всі фанати боксу.

Вони два найсильніші легковаговики в світі, і це буде фантастична битва", - наводить слова Арума Boxing Scene.

Додамо, що після своєї перемоги над Джемейном Ортісом Лома зустрівся з Хейні, заявивши, що готовий на будь-які умови заради проведення бою за звання абсолютного чемпіона.

У свою чергу, Девін підбив підсумок поєдинку Ломаченко - Ортіс.

"О, 117-111 - це було обурливо!" - написав Хейні у своєму Twitter.

Oh & 117-111 was outrageous! — Devin Haney (@Realdevinhaney) October 30, 2022

Зазначимо, Ломаченко провів 19 боїв на професійному рівні, у яких він зазнав дві поразки. Одне з них було 2020 року від Теофімо Лопеса, коли Василь претендував на звання абсолютного чемпіона.

Поєдинок проти Хейні може бути другою спробою на шляху досягнення головної мети українця – звання абсолютного чемпіона світу.