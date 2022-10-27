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Ортіс зробив заяву перед боєм із Ломаченком

"Я тут, щоб перемагати".

Ортіс зробив заяву перед боєм із Ломаченком
Фото: Top Rank

29 жовтня в Madison Square Garden у Нью-Йорку відбудеться поєдинок між колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях Василем Ломаченком (16-2, 11 KO) та американцем Джемейном Ортісом (16-0-1, 8 KO).

Перед цим боєм суперник українця зробив заяву, в якій охарактеризував подальший свій кар’єрний шлях після перемоги над Василем.

"Ломаченко - чудовий боєць, але я тут, щоб перемагати. Коли я переможу в цьому бою, то націлюся на можливість битися за титул. І мрія стане реальністю", - наводить слова Ортіса Boxing Scene.

Додамо, що у ніч на неділю на обох претендентів чекає потенційний поєдинок (у форматі "переможець отримує все") проти 23-річного безпрограшного співвітчизника Ортіса Девіна Хейні, який нещодавно захистив свої титули чемпіона світу за версіями IBF, WBC, WBO та WBA у легкій вазі у матчі-реванші з Джорджем. Камбососом.

Востаннє українець боксував 11 грудня 2021 року, коли на тій же арені у Нью-Йорку одноголосним рішенням переміг Річарда Коммі.

Ортіс попередній раз виходив на ринг у травні. Тоді він переміг за очками ексчемпіона світу Джамела Херрінга, змусивши того завершити кар'єру.

Нагадаємо, онук легендарного Мохаммеда Алі проведе бій в андеркарді поєдинку Ломаченка та Ортіса.

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