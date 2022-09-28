Синдром Щекавиці
Синдром Щекавиці
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Роман Костенко: «Увесь світ побачив, що Росію можна бити, і ми всьому світу показали, що Україна може бити»
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Кім і Сєнкевич показали наслідки нічного удару "Смерчем" по самому центру Миколаєва
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
Унаслідок обстрілу окупантам Запоріжжя зайнялася пожежа (оновлено)
ГоловнаСпорт

Онук легендарного Мохаммеда Алі проведе бій в андеркарді поєдинку Ломаченка та Ортіса

Ніко Алі Уолш проведе свій сьомий бій.

Онук легендарного Мохаммеда Алі проведе бій в андеркарді поєдинку Ломаченка та Ортіса
Ніко Алі Уолш
Фото: Instagram

Онук легендарного чемпіона світу у важкій вазі Мохаммеда Алі Ніко Алі Уолш (6-0, 5 KO) проведе бій в андеркарді поєдинку Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) та Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 KO), повідомляє Boxing Scene.

Американський поки що непереможений середньоваговик проведе бій з Біллі Вагнером (5-2, 1 KO).

Нагадаємо, вечір боксу пройде 29 жовтня у Нью-Йорку на знаменитій арені "Медісон-сквер-гарден".

Свій останній бій Ломаченко провів у грудні 2021 року, перемігши Річарда Коммі одностайним рішенням суддів.

Ортіс у травні здолав за очками колишнього чемпіона світу Джамела Геррінга.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також