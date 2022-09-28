Онук легендарного Мохаммеда Алі проведе бій в андеркарді поєдинку Ломаченка та Ортіса

Ніко Алі Уолш проведе свій сьомий бій.

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Онук легендарного чемпіона світу у важкій вазі Мохаммеда Алі Ніко Алі Уолш (6-0, 5 KO) проведе бій в андеркарді поєдинку Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) та Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 KO), повідомляє Boxing Scene.

Американський поки що непереможений середньоваговик проведе бій з Біллі Вагнером (5-2, 1 KO).

Нагадаємо, вечір боксу пройде 29 жовтня у Нью-Йорку на знаменитій арені "Медісон-сквер-гарден".

Свій останній бій Ломаченко провів у грудні 2021 року, перемігши Річарда Коммі одностайним рішенням суддів.

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🇺🇦 @VasylLomachenko will return in a 12-round main event against undefeated contender @TechnicianOrtiz Saturday, October 29. pic.twitter.com/QKp0JGtrGS — Top Rank Boxing (@trboxing) September 12, 2022

Ортіс у травні здолав за очками колишнього чемпіона світу Джамела Геррінга.