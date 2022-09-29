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Я буду в змозі зупинити Усика, – британський боксер провокує українця на бій

Джо Джойс висловився про потенційний поєдинок.

Я буду в змозі зупинити Усика, – британський боксер провокує українця на бій
Джо Джойс
Фото: Twitter

Британський непереможений суперваговик, тимчасовий чемпіон світу за версією WBO Джо Джойс (15-0, 14 КО) висловився про можливий поєдинок з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО) .

"Коли ми билися з ним, у мене тоді було менше 10 років бойового досвіду, а ще боксував із шульгою. Якщо ми зустрінемося в профі, то це буде 12 раундів у менших рукавичках. У мене буде більше часу на підготовку, і я готуватимуся до конкретного суперника", – цитує британця на прізвисько "Джаггернаут" (із санскриту – владика всесвіту) Sky Sports.

"Під час поєдинку я завдаватиму більше ударів, чим ускладню йому завдання.

Я бився з ним раніше, тож знаю, чого чекати від Усика. Я в змозі зупинити його чи принаймні побити", – упевнений 37-річний Джойс.

Зазначимо, єдиний поєдинок між Усиком та Джойсом відбувся у Напівпрофесійній лізі 1 березня 2013 року в межах World Series Boxing. "Українські отамани" зустрічалися із "Британськими левовими серцями".

Тоді у п’ятираундовому поєдинку перемогу одностайним рішенням суддів здобув Усик.

Бій Усик - Джойс

Нагадаємо, раніше Джойс закликав Усика відмовитися від пояса, якщо він не хоче його захищати.

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