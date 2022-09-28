IBA заборонила українським боксерам виступати під державним прапором на юніорському чемпіонаті Європи

Віцепрезидент Міжнародної асоціації боксу (IBA) та "один із двох" президентів Федерації боксу України Володимир Продивус у Facebook прокоментував рішення IBA заборонити українським боксерам виступати під державним прапором на юніорському чемпіонаті Європи.

Функціонер стверджує, що до останнього намагався відстояти збірну.

"Альтернативний" голова ФБУ України Кирило Шевченко у соцмережах також висловився про це скандальне рішення IBA.

Кирило Шевченко

"Зараз ми їдемо із Запорізької області, із зони бойових дій повертаємось додому. Те, що сьогодні сталося в Італії із нашою командою, це неприпустимо. Діти молодці, що заради нашої країни відмовилися від медалей чемпіонату Європи.

Я дуже наполягаю, щоб такого більше не відбувалося і щоб нашу команду не знімали з жодного чемпіонату. Я зроблю все, щоб цього більше не було", – написав Шевченко.

Зазначимо, боксерів збірної України організатори юніорського чемпіонату Європи-2022, що проходить в італійському Монтезільвано, змусили виступати під нейтральним прапором.

На знак протесту Артем Марчук та Відаді Зейнієв не вийшли на ринг і перемога була присуджена їхнім суперникам.

Нашу команду на чемпіонаті Європи мали представити 13 юніорів і 13 юніорок.

В офіційній трансляції континентальної першості було наголошено, що українські спортсмени беруть участь під прапором IBA.