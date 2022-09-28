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IBA заборонила українським боксерам виступати під державним прапором на юніорському чемпіонаті Європи

Колізію прокоментували обидва президенти ФБУ.

IBA заборонила українським боксерам виступати під державним прапором на юніорському чемпіонаті Європи
Володимир Продивус
Фото: РБК Україна

Віцепрезидент Міжнародної асоціації боксу (IBA) та "один із двох" президентів Федерації боксу України Володимир Продивус у Facebook прокоментував рішення IBA заборонити українським боксерам виступати під державним прапором на юніорському чемпіонаті Європи.

Функціонер стверджує, що до останнього намагався відстояти збірну.

"Альтернативний" голова ФБУ України Кирило Шевченко у соцмережах також висловився про це скандальне рішення IBA.

Кирило Шевченко
Кирило Шевченко

"Зараз ми їдемо із Запорізької області, із зони бойових дій повертаємось додому. Те, що сьогодні сталося в Італії із нашою командою, це неприпустимо. Діти молодці, що заради нашої країни відмовилися від медалей чемпіонату Європи.

Я дуже наполягаю, щоб такого більше не відбувалося і щоб нашу команду не знімали з жодного чемпіонату. Я зроблю все, щоб цього більше не було", – написав Шевченко.

Зазначимо, боксерів збірної України організатори юніорського чемпіонату Європи-2022, що проходить в італійському Монтезільвано, змусили виступати під нейтральним прапором.

На знак протесту Артем Марчук та Відаді Зейнієв не вийшли на ринг і перемога була присуджена їхнім суперникам.

Нашу команду на чемпіонаті Європи мали представити 13 юніорів і 13 юніорок.

В офіційній трансляції континентальної першості було наголошено, що українські спортсмени беруть участь під прапором IBA.

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