Нове керівництво ФБУ звернулося до IBA, назвавши Продивуса нелегітимним президентом ФБУ

Новий президент Федерації боксу України (ФБУ) Кирило Шевченко направив звернення до Міжнародної асоціації боксу (IBA), в якому наводить аргументи, чому Володимир Продивус є нелегітимним президентом ФБУ, інформує sportarena.com.

Серед аргументів – переобрання Продивуса провели з порушенням Статуту ФБУ, а сам Продивус виїхав з України першого дня військового вторгнення Росії.

Також Шевченко запрошує спостерігача від IBA на наступну конференцію ФБУ, яку заплановано на 9 вересня.

Нагадаємо, що Європейська конфедерація боксу, а раніше й IBA, визнали чинним та легальним президентом ФБУ Продивуса.

Нагадаємо, 22 лютого відбулася позачергова звітно-виборча конференція ФБУ у Міністерстві молоді та спорту України. Представники 17 регіональних федерацій обрали новим президентом ФБУ Кирила Шевченка.

20 червня Федерація боксу України направила відкритий лист до Міністерства молоді та спорту України та Національного олімпійського комітету України, в якому повідомила про рейдерське захоплення організації.