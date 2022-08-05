Фонсека та Ісмаїлі возз'єдналися в "Ліллі"

Бразильський захисник Ісмаїлі став гравцем "Лілля", повідомляє пресслужба французького клубу.

Ісмаїлі перейшов в стан 4-разових чемпіонів Франції на правах вільного агента і підписав з новою командою контракт на 2 роки.

32-річний Ісмаїлі провів у "Шахтарі" понад 9 років. За цей час він зіграв у 227 матчах, відзначившись 16 голами і 42 асистами.

Відзначимо, що головним тренером "Лілля" є екскерманич "гірників" Паулу Фонсека, який 3 роки працював з Ісмаїлі.

Нагадаємо, Ісмаілі зворушливо попрощався із "Шахтарем".

Раніше "Лілль" передав гуманітарну допомогу Харківщині.