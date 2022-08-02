"Шахтар" орендував тренувальний центр у Польщі

"Гірники" готуватимуться до матчів у Варшаві.

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"Шахтар" підписав договір оренди та обслуговування з тренувальним центром "Легії" у Варшаві, повідомляє пресслужба "гірників".

Контракт діятиме до листопада 2022 року.

Нагадаємо, "Шахтар" гратиме в Лізі чемпіонів на стадіоні "Війська Польського". Тренувальний центр розташований за 30 хвилин їзди від спортивної арени.

Тренувальна база має 9 повнорозмірних футбольних полів (7 натуральних та 2 штучних), а також будівлю площею 9 000 квадратних метрів, включаючи критий спортивний зал, приміщення оздоровчо-медичного, науково-дослідного та іншого призначення.

Фото: ФК "Шахтар"

Також тренувальний центр "Легії" стане місцем, де "Шахтар U-19" проведе свої домашні матчі юнацької Ліги чемпіонів.