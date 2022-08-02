Франція заборонила баскетболістам своїх збірних грати за російські клуби

А також за білоруські.

Федерація баскетболу Франції заборонила гравцям своїх національних команд виступати в чемпіонатах Росії та Білорусі, повідомляє пресслужба ФБФ.

В іншому випадку порушники директиви не викликатимуть під прапори збірних.

Баскетболісти, які вже грають в командах з РФ та РБ не будуть отримувати виклики у збірні усіх вікових категорій.

При цьому всі гравці, котрі будуть викликатись у збірну та члени тренерського штабу мусять підписати угоду, згідно з якою вони відмовляються від можливості співпрацювати з російськими чи білоруськими клубами.

Якщо виконавці або персонал порушать це правило, то вони будуть виключені з національної команди.

Варто зазначити, що Том Ертель, який підписав контракт з санкт-петербурзьким "Зенітом" вже виключений з розширеного списку збірної Франції на Євробаскет-2024.