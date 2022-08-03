Ексгравець "Шахтаря" допоміг "Бенфіці" зробити широкий крок назустріч потенційному поєдинку з "Динамо" у плей-офф ЛЧ

Давид Нерес зробив два асисти у протистоянні з "Мітьюлландом".

У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Бенфіка" в Лісабоні заклала вагомий гандикап у протистоянні з "Мітьюлландом", обігравши данців 4:1.

Хеттриком відзначився Енцо Фернандес. Крім того, двох асистів віддав колишній гравець "Шахтаря" Давид Нерес.

Український форвард Роман Яремчук вийшов на поле наприкінці матчу і не встиг відзначитися результативними діями.

Нагадаємо, переможець цього протистояння зустрінеться з переможцем пари "Динамо" – "Штурм" у плей-оф кваліфікації ЛЧ.