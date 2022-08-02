"Зоря" дізналася можливого суперника в Лізі конференцій УЄФА

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування завершального відбіркового етапу Ліги конференцій УЄФА, під час якого свого потенційного суперника дізналася "Зоря".

Якщо луганська команда пройде румунську "Універсітатю" (Крайова), то в плей-оф раунді їх суперником стане переможець пари "Лугано" (Швейцарія)/"Хапоель Беер-Шева" (Ізраїль).

Перший матч цієї стадії відбудеться 18 серпня, а у відповідь 25 серпня.

Нагадаємо, перший матч "Зоря" - "Універсітатя" відбудеться післязавтра, 4 серпня. Гра у відповідь пройде 11 серпня.

Додамо, що домашні матчі єврокубка "Зоря" проводитиме в польському Любліні на стадіоні "Арена Люблін", який вміщує 15 247 вболівальників.