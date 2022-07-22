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"Фехервар" з чотирма українцями розгромив ексклуб Григорчука в Лізі конференцій УЄФА

Шабанов, Петряк, Лєднєв та Макаренко взяли безпосередню участь у поєдинку проти "Габали".

"Фехервар" з чотирма українцями розгромив ексклуб Григорчука в Лізі конференцій УЄФА
Іван Петряк (праворуч)
Фото: EPA/UPG

У першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА угорський "Фехервар", за який виступають українці Артем Шабанов, Іван Петряк, Богдан Лєднєв і Євген Макаренко розгромили на своєму полі азербайджанський клуб "Габала", який раніше очолював український фахівець Роман Григорчук – 4:1.

Шебанов відіграв весь матч, Петряка також вийшов у стартовому складі та зіграв 64 хвилини. На цій же хвилині на полі з'явився Лєднєв, а ще через 14 хвилин компанію українському тандему, що залишився на полі, склав і Макаренко.

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