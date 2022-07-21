У Першій лізі зареєстровано новий футбольний клуб "Маріуполь"

Футбольний клуб "Яруд" офіційно змінив назву. Тепер клуб із Маріуполя, який минулого сезону виступав у Другій лізі, називається ФСК "Маріуполь".

Відповідні зміни внесено до баз даних контролюючих органів, повідомляє sport.ua.

ФСК "Маріуполь" фігурує у попередньому списку учасників Першої ліги в сезоні-2022/2023. Маріупольський клуб може вибрати місцем тимчасового базування Київ або Київську область. Серед варіантів – стадіон "Лівий берег", на якому грав однойменний клуб.

Раніше президент ПФЛ Олександр Каденко повідомив, що в чемпіонатах Першої та Другої ліг мають стартувати по 16 клубів. Сезон у ПФЛ може розпочатися наприкінці серпня або на початку вересня.

Нагадаємо, що ФК "Маріуполь", який виступав в Українській прем'єр-лізі, майбутній сезон пропустить.