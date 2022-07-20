Чемпіон світу із шахів Карлсен відмовився захищати титул у матчі з росіянином Непомнящим

Чинний чемпіон світу з шахів, норвежець Магнус Карлсен відмовився захищати свій титул у грі проти росіянина Яна Непомнящего, повідомляє twitter chess24.com.

"У мене немає мотивації грати ще один матч. Я просто відчуваю, що не можу багато отримати, мені це не особливо подобається.

І хоча я впевнений, що матч буде цікавий з історичних причин, я не маю бажання грати", - заявив Карлсен.

Раніше російський гросмейстер вдруге поспіль став переможцем Турніру претендентів, який цього разу проходив у Мадриді.

Зазначимо, що ще до початку турніру в іспанській столиці чинний чемпіон світу заявив, що готовий боротися за шахову корону, але лише з іранським гросмейстером Алірезою Фіруджем, який, до речі, за підсумками шахового турніру став лише шостим.

Відповідно до правил ФІДЕ, вакантний титул розіграють між собою переможець турніру претендентів Непомнящій і Дін Ліжень (Китай), який посів на цьому турнірі друге місце.

Карлсен вперше став чемпіоном у 2013 році. У грудні 2021 року норвежець вчетверте захистив титул чемпіона світу у матчі проти Непомнящего.