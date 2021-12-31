На чемпіонаті світу з бліцу у Варшаві (Польща) російський шахіст Давид Паравян збив зі столу фігуру в партії з українцем Кирилом Шевченком, повідомляє championat.com.

Паравян опинився у складній ситуації. Щоб зробити хід, йому лишалася одна секунда. У цейтноті він хотів замість пішака отримати другого ферзя, але поряд потрібної фігури не було.

Він зупинив годинник і покликав на допомогу суддю. Коли поставив ферзя і спробував запустити годинник, виявилося, що його час минув і він програв.

Паравян розлютився і збив зі столу фігуру, проте відразу перепросив і потиснув руку українцеві.