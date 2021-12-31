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Російський шахіст у нападі люті збив зі столу фігуру в партії з українцем на ЧС з бліцу

Кирило Шевченко здобув перемогу в матчі проти Давида Паравяна.

Російський шахіст у нападі люті збив зі столу фігуру в партії з українцем на ЧС з бліцу
Фото: championat.com

На чемпіонаті світу з бліцу у Варшаві (Польща) російський шахіст Давид Паравян збив зі столу фігуру в партії з українцем Кирилом Шевченком, повідомляє championat.com.

Паравян опинився у складній ситуації. Щоб зробити хід, йому лишалася одна секунда. У цейтноті він хотів замість пішака отримати другого ферзя, але поряд потрібної фігури не було.

Він зупинив годинник і покликав на допомогу суддю. Коли поставив ферзя і спробував запустити годинник, виявилося, що його час минув і він програв.

Паравян розлютився і збив зі столу фігуру, проте відразу перепросив і потиснув руку українцеві.

Григорій МухінГригорій Мухін
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